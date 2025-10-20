박춘선 환경수자원위원회 부위원장, 제2회 서울 동물행복페스타 참석해 축사 전해

박 부위원장, ‘서울시 동물보호 조례’ 개정으로 10월 4일 ‘서울 동물보호의 날’ 지정 근거 마련

박 부위원장, 지난해부터 기념행사 진행

“사람과 동물이 함께 행복한 도시 서울, 반려문화 성숙의 계기 기대”

이미지 확대 동물행복페스타에서 축사하는 박춘선 부위원장

이미지 확대 동물행복페스타 동행런 출발선에 선 박춘선 부위원장

이미지 확대 동물행복페스타 동행런 출발선에 선 박춘선 부위원장

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울시의회 환경수자원위원회 박춘선 부위원장(국민의힘, 강동3)이 지난 18일 반포한강공원에서 열린 동물보호의 날 기념 ‘제2회 동물행복페스타’ 개막식에 참석해 시민들과 반려동물 가족들을 만났다. 박 부위원장은 2023년 ‘서울시 동물보호 조례 일부개정조례안’을 개정해 전국 최초로 10월 4일을 ‘서울 동물보호의 날’로 제정 기념할 수 있는 근거를 마련한 장본인이다.박 부위원장은 축사에서 “오늘은 시민과 반려동물이 함께하는 따뜻한 도시, 서울의 의미를 되새기는 날”이라며 “서울시가 전국 최초로 동물보호의 날을 지정했고, 지난해부터 ‘동물행복페스타’로 기념행사가 진행되는 것은 매우 뜻깊은 일”이라고 밝혔다.이어 “이날은 단순히 동물을 위한 기념일이 아니라 사람과 동물이 함께 더 나은 관계를 만들어가자는 시민의 약속이 담긴 날이며, 반려동물과 함께 살아가는 보호자 모두가 공공공간에서 반려에티켓을 지켜야 진정한 반려문화가 완성될 것”이라고 강조했다.이번 ‘제2회 동물행복페스타’는 ‘반려인·비반려인 모두가 한강공원에서 즐기는 소풍 같은 반려문화축제’라는 주제로 펼쳐졌다. 반려동물과 함께하는 ‘동행런’을 비롯해 반려인과 비반려인이 함께 즐길 수 있는 다양한 프로그램이 진행됐다.특히 유기나 학대를 극복하고 새 가족을 만나 행복한 일상을 되찾은 반려동물의 사연을 나누는 ‘견생2회차 자랑대회’, 가족을 기다리는 임시보호견이 레드카펫을 걷는 입양행사 ‘함께 꿈꿀개’ 등 의미 있는 프로그램이 이어져 감동을 더했다. 또한 동물행동 전문가 설채현 수의사가 진행한 ‘펫톡 라이브’에서는 반려동물의 행동 이해와 건강, 공감에 대한 이야기가 시민들의 큰 호응을 얻었으며, 서울시수의사회의 내장형 동물등록 캠페인도 함께 진행되어 책임 있는 반려문화 확산의 뜻깊은 자리가 되었다.서울시 동물복지위원회 위원으로도 활동하며 동물복지 증진에 힘쓰고 있는 박 부위원장은 “서울에서 시작된 동물행복페스타가 이제는 전국으로 확산되어, 사람과 동물이 함께 살아가는 성숙한 반려문화의 기반이 되길 바란다”며 “서울시의회도 서울시와 함께 동물의 생명과 복지를 존중하고, 사람과 동물이 공존하는 도시를 만들어가기 위해 더욱 노력하겠다”고 밝혔다.또한 “오늘 이 자리에 함께한 시민 한 분 한 분의 참여가 서울을 넘어 전국의 변화를 이끌 것”이라며 “사람과 동물이 서로를 이해하고 존중하는 사회가 곧 진정한 행복도시의 시작”이라고 덧붙였다.온라인뉴스팀