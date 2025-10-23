김용호 서울시의원, 제22회 국제바디아트콘테스트 참석 및 케이뷰티전문가연합회 감사패 수여

“서울시 청년 디자이너, 예비 아티스트들이 꿈을 펼칠 수 있는 환경 조성할 것”

이미지 확대 지난 19일 인천 송도컨벤시아 2층 프리미어 볼륨홀에서 열린 ‘제22회 국제바디아트콘테스트’에 참석한 김용호 의원(왼쪽)이 케이뷰티전문가연합회 황종열 회장으로부터 감사패를 수여 받고 기념촬영을 하고 있다.

이미지 확대 지난 19일 인천 송도컨벤시아 2층 프리미어 볼륨홀에서 열린 ‘제22회 국제바디아트콘테스트’에 참석한 김용호 의원이 축사하고 있다.

이미지 확대 지난 19일 인천 송도컨벤시아 2층 프리미어 볼륨홀에서 열린 ‘제22회 국제바디아트콘테스트’에 참석한 김용호 의원(오른쪽 두 번째)이 케이뷰티전문가연합회 황종열 회장으로부터 감사패를 수여받고 기념촬영을 하고 있다.

이미지 확대 지난 19일 인천 송도컨벤시아 2층 프리미어 볼륨홀에서 열린 ‘제22회 국제바디아트콘테스트’에 참석한 김용호 의원(오른쪽 두 번째)이 박대진 베트남지회장 및 관계자와 기념촬영을 하고 있다.

서울시의회 도시안전건설위원회 부위원장으로 활동하고 있는 김용호 의원(국민의힘, 용산1)은 지난 19일 인천 송도컨벤시아 2층 프리미어 볼륨홀에서 열린 ‘제22회 국제바디아트콘테스트’에 참석해 케이뷰티 전문가 및 글로벌 미용인들을 격려하고 시상식에 참여했다.이날 대회는 지난 2014년 첫 개최 이후 올해로 22회를 맞은 국내 최대 규모의 K-뷰티 경진대회로, 영구화장·헤어 등 11개 미용 분야, 38개 세부 종목에서 열전을 벌였다. 특히 미국, 일본, 중국, 몽골, 필리핀, 베트남, 캄보디아 등 7개국 1500여 명의 세계 뷰티아티스트가 참가하며 명실상부한 글로벌 뷰티 축제로 자리매김했다.(사)케이뷰티전문가연합회(회장 황종열)는 김 의원이 그간 뷰티아티스트 회원들과의 간담회를 통해 소상공인 미용업계의 지원 방안, 미용사 처우개선, 미용산업 활성화를 위한 정책적 뒷받침 등에 앞장선 공로를 인정해 김 의원에게 감사패를 전달했다.감사패를 수여받은 김 의원은 “대한민국 미용산업이 세계 최고 수준으로 도약할 수 있도록 서울시와 협력해 인재 양성과 국제행사 지원, 정책적 기반 강화에 힘쓰겠다”며 “K-뷰티가 단순히 외형적 아름다움에 그치지 않고, 문화와 기술이 결합된 융합산업으로 성장할 수 있도록 제도적 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.이어 김 의원은 “서울은 이미 패션과 문화, 관광이 어우러진 글로벌 트렌드의 중심도시”라며 “서울시의 정책이 미용산업 현장의 목소리를 더 세심하게 반영해 청년 디자이너, 예비 아티스트들이 꿈을 펼칠 수 있는 환경을 조성하겠다”고 덧붙였다.온라인뉴스팀