김용호 서울시의원, 제22회 국제바디아트콘테스트 참석 및 케이뷰티전문가연합회 감사패 수여
“서울시 청년 디자이너, 예비 아티스트들이 꿈을 펼칠 수 있는 환경 조성할 것”
서울시의회 도시안전건설위원회 부위원장으로 활동하고 있는 김용호 의원(국민의힘, 용산1)은 지난 19일 인천 송도컨벤시아 2층 프리미어 볼륨홀에서 열린 ‘제22회 국제바디아트콘테스트’에 참석해 케이뷰티 전문가 및 글로벌 미용인들을 격려하고 시상식에 참여했다.
이날 대회는 지난 2014년 첫 개최 이후 올해로 22회를 맞은 국내 최대 규모의 K-뷰티 경진대회로, 영구화장·헤어 등 11개 미용 분야, 38개 세부 종목에서 열전을 벌였다. 특히 미국, 일본, 중국, 몽골, 필리핀, 베트남, 캄보디아 등 7개국 1500여 명의 세계 뷰티아티스트가 참가하며 명실상부한 글로벌 뷰티 축제로 자리매김했다.
(사)케이뷰티전문가연합회(회장 황종열)는 김 의원이 그간 뷰티아티스트 회원들과의 간담회를 통해 소상공인 미용업계의 지원 방안, 미용사 처우개선, 미용산업 활성화를 위한 정책적 뒷받침 등에 앞장선 공로를 인정해 김 의원에게 감사패를 전달했다.
감사패를 수여받은 김 의원은 “대한민국 미용산업이 세계 최고 수준으로 도약할 수 있도록 서울시와 협력해 인재 양성과 국제행사 지원, 정책적 기반 강화에 힘쓰겠다”며 “K-뷰티가 단순히 외형적 아름다움에 그치지 않고, 문화와 기술이 결합된 융합산업으로 성장할 수 있도록 제도적 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.
이어 김 의원은 “서울은 이미 패션과 문화, 관광이 어우러진 글로벌 트렌드의 중심도시”라며 “서울시의 정책이 미용산업 현장의 목소리를 더 세심하게 반영해 청년 디자이너, 예비 아티스트들이 꿈을 펼칠 수 있는 환경을 조성하겠다”고 덧붙였다.
