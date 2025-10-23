이새날 서울시의원 “서울 동부 첫 특수학교 동진학교 기공식, 의미 있는 첫걸음 환영”

이미지 확대 이새날 서울시의원

서울시의회 교육위원회 이새날 의원(국민의힘, 강남1)은 지난 22일 중랑구 신내동에서 열린 ‘서울동부권 첫 특수학교’ 동진학교(가칭) 신축공사 기공식을 환영하며 “13년 만에 결실을 맺은 만큼 특수교육의 질적 확대를 위한 서울시교육청의 체계적 지원이 필요하다”고 강조했다.동진학교는 지적장애 학생 111명을 수용하는 서울 동부권 최초의 공립 특수학교로, 오는 2027년 9월 개교를 목표로 하고 있다. 2012년 처음 설립계획이 수립된 이후 9차례 후보지 검토와 주민 갈등 조정 등을 거치며 13년 만에 첫 삽을 뜨게 됐다.이 의원은 교육위원회 활동을 통해 특수교육 대상 학생의 학습권 보장과 교육 접근성 강화, 지역 간 교육 격차 해소 등을 지속적으로 강조해왔다. 특히 특수학교의 신설뿐 아니라 통합교육 여건 개선, 특수교원 확충, 치료지원 인력의 안정적 배치 등을 교육청에 꾸준히 제안하며 장애학생의 실질적 교육권 보장을 위한 정책 기반 마련을 요구해왔다.이번에 착공하는 동진학교에는 지역주민이 함께 이용할 수 있는 학교복합시설도 함께 조성된다. 연면적 3981㎡ 규모로 수영장, 체육관, 평생교육센터, 도서관, 카페테리아 등이 들어설 예정이며 중랑구청이 총사업비의 38.8%인 약 73억원을 부담하고 학교 연결 교량 건설비 23억원도 전액 지원한다.이 의원은 “특수학교 설립은 단순히 한 학교의 문제가 아니라, 포용적 교육의 출발점”이라며 “앞으로도 교육청과 협력하여 장애학생의 학습권과 지역사회의 통합적 교육환경 조성을 위해 지속적으로 관심을 가지고 지원할 것”이라고 밝혔다.온라인뉴스팀