이경숙 서울시의원, 4호선 창동역 2번 출입구 에스컬레이터 설치 공사 92% 진행… 내년 11월 완공 예정

“창동역 2번 출입구 에스컬레이터 설치 공정률 92%”

“오는 12월 완공 목표… 교통약자 이동 편의 크게 향상 기대”

이미지 확대 질의하는 이경숙 의원

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울시의회 국민의힘 이경숙 시의원(도봉1, 교통위원회 부위원장)은 도봉구민들의 숙원사업이던 4호선 창동역 2번 출입구 에스컬레이터 설치공사가 현재 92%의 공정률을 보이며 순조롭게 진행 중이라고 밝혔다.특히, 이 의원은 원래 내년 2월로 예정된 준공 기한을 오는 12월로 앞당기도록 서울교통공사에 강력히 요구하여, 교통약자들의 불편을 빠르게 해소할 수 있도록 했다.창동역 2번 출입구는 노약자와 교통약자들의 계단 이용 불편이 지속적으로 제기되어 왔던 구간으로, 서울교통공사는 해당 구간에 대한 에스컬레이터 설치 공사를 추진해왔다.현재 토목 구조물 설치를 완료했으며, 외부 건축 마감 공사도 마무리 단계에 들어섰다. 내부 마감 및 에스컬레이터 설치 준비 작업이 한창 진행 중이다. 에스컬레이터는 오는 11월 3일 현장에 반입될 예정이며, 약 40일간의 설치공사를 거쳐 12월 중 설치가 완료될 계획이다.또한 중국에서 제작 중인 에스컬레이터 장비는 10월 중 국내로 반입되어 부품 조립 및 품질 테스트를 마친 뒤 현장으로 운송된다. 설치 완료 후에는 시운전과 설치검사를 거쳐 올해 연말 준공 검사를 진행할 예정이다.이 의원은 “창동민자역사가 내년 3월 완공을 목표로 진행 중인 만큼, 에스컬레이터 설치가 연내 완료되면 창동역의 교통 편의성이 급격히 향상되고, 새롭게 들어설 민자역사와 시너지 효과를 낼 수 있다고 강조했다.이 의원의 적극적인 대응 덕분에 준공 기한이 앞당겨졌으며, 완공 후에는 지역 주민들의 이동 편의가 크게 개선되고, 창동역 일대의 접근성도 한층 높아질 것으로 기대된다.온라인뉴스팀