이영실 서울시의원, ‘면목시장 우리동네 요리대회’ 성황리 개최

전통시장·주민이 함께하는 지역상생 축제

제2회 면목시장 우리동네 요리대회, 8개 주민단체 참여해 요리로 지역 화합의 장 마련

면목시장 식재료로 100인분 요리 경연, 300명의 시식단 참여

‘아리수 와우카’ 시음 행사 연계로 지역주민들의 뜨거운 호응

전통시장 활성화와 주민화합의 모범사례로 자리매김

이미지 확대 지난 23일 면목동 오거리 어린이공원 일대에서 열린 ‘2025 우리동네 요리대회’에 참석해 인사말을 하는 이영실 의원

서울시의회 환경수자원위원회 이영실 의원(더불어민주당, 중랑1)은 지난 23일 면목동 오거리 어린이공원 일대에서 열린 ‘2025 우리동네 요리대회’에 참석, 참여 단체와 주민들을 격려했다.이번 행사는 중랑구와 면목시장 상인회가 공동 주관하고, 이영실 의원이 추진 과정에 힘을 보태 전통시장 활성화와 지역공동체 회복을 목표로 마련됐다. 대회에는 ▲면목7동 부녀회 ▲3·8동 부녀회 ▲매화 상생회 ▲진광교회 봉사단 등 지역 단체를 포함한 8개 팀이 참가해, 면목시장에서 구입한 식재료로 ‘우리동네 대표 요리사’ 자리를 놓고 실력을 겨뤘다행사 현장에서는 300명의 시식단이 참여해 ‘우리동네 대표 요리사’를 선정했으며, 서울아리수본부의 ‘아리수 와우카 체험 부스’가 함께 운영되어 깨끗한 아리수 시음과 수질 체험이 진행됐다.이 의원은 “면목시장은 단순한 전통시장이 아니라 사람과 사람이 이어지는 지역공동체의 중심”이라며 “주민이 함께 만들고 함께 즐기는 이런 축제가 지역경제에 큰 힘이 된다”고 말했다. 이어 “시의회 차원에서도 전통시장 경쟁력을 높이고 현장 상인들의 목소리가 시정에 반영될 수 있도록 세심히 지원하겠다”고 덧붙였다.한편, 올해로 2회째를 맞은 ‘우리동네 요리대회’는 주민 주도형 문화행사로 자리 잡으며, 면목시장 일대의 유동인구 증가와 상권 회복에 긍정적인 효과를 내고 있다는 평가를 받고 있다.온라인뉴스팀