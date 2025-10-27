우형찬 서울시의원 “신정차량기지 이전, 양천구·김포시 원팀 가동… 해법 찾기 나서”

우 의원, 홍원길 경기도의원 신정차량기지 및 김포시 이전 부지 방문

“함께 힘 모아 사업추진에 총력을 다할 것”

“김포시는 지역 교통문제 해소, 양천구는 도시 균형발전 추진할 수 있는 필수 사업으로 고통받는 지역 주민들 위해 반드시 성과 낼 것”

“주민들의 사업추진 의지가 높아지는 등 현실성 있게 다가오고 있어”

이미지 확대 지난 21일 홍원길 의원과 함께 김포시 신정차량기지 이전부지를 방문한 우형찬 의원

이미지 확대 신정차량기지를 방문해 주변을 둘러보는 우형찬 의원

서울시의회 우형찬 의원(더불어민주당, 양천3)은 지난 21일 홍원길 의원(경기도 김포시)과 함께 김포시 신정차량기지 이전부지를 방문하고 빠른 사업추진을 위해 협력하기로 다짐했다.신정차량기지 이전은 2호선 신정지선 김포 연장과 연계해 김포로 이전하는 방안을 추진했지만, 속도감이 나지 않아 무산되는 것이 아니냐는 지적이 있었다.우 의원과 홍 의원은 지난해 10월, 신정차량기지를 방문해 차량기지 이전의 필요성을 확인했고, 이번 김포시 이전부지 방문을 통해 신정차량기지 김포 이전은 양천구의 도시발전과 김포시 교통문제 해소 두 마리 토끼를 잡을 수 있는 필수 사업임을 강조했다.우 의원은 “신정차량기지 주변이 아파트 등 주거시설로 둘러싸여 있어 소음과 분진으로 인한 주민 피해가 막심한 실정”임을 지적하며 “이제는 차량기지 이전과 함께 재건축을 추진해 주거환경 개선에 박차를 가할 때”라고 밝혔다.홍 의원은 “김포시는 경기도 어느 도시보다 빠른 속도로 성장하고 인구가 늘어나고 있지만 그에 따른 대중교통 부재로 극심한 교통혼잡을 겪고 있다”라고 밝히고 “차량기지에 이전에 대한 김포시 내 지역 주민들의 자발적 모임이 결성되는 등 주민 요구가 높아지고 있다”고 설명하며 “이제는 교통 문제 해소를 위해 반드시 차량기지 이전과 함께 2호선 지하철이 연장되어야 할 것”임을 강조했다.아울러 우 의원은 “서울시 서남권과 김포시의 경쟁력을 높이고 도시발전과 교통혼잡 등 도시 간 문제점을 해결하기 위해서는 신정차량기지 이전과 2호선 신정지선 김포 연장은 유일한 해법이며 더 이상 미루어서는 안 될 과제”임을 강조했고 “이제는 서울시와 김포시가 함께 머리를 맞대고 함께 노력해 차량기지 이전 및 연장사업이 조속히 이뤄질 수 있도록 전력투구할 것임”을 천명했다.온라인뉴스팀