이종태 서울시의원 “미래 인재 양성의 현장, 과학과 메이커 교육의 결합이 새로운 교육 혁신”

서울시의회 교육위원회 이종태 의원(국민의힘, 강동2)은 24일부터 25일까지 서울시교육청 융합과학교육원 본원 및 낙성대공원 일대에서 열린 ‘2025 서울융합과학·수학·메이커 축제(Science + Math + Makers = I)’에 참석해 학생·교사·학부모 등 참가자들과 함께 부스를 둘러보고 관계자들을 격려했다.이번 축제는 4차 산업혁명 시대의 창의융합형 인재 양성을 목표로 로봇·AI(인공지능)·VR(가상현실)·AR(증강현실) 등 최신 과학기술과 창의적 제작활동을 결합한 체험 중심의 과학·수학 축제다.융합과학교육원 야외광장과 특설무대, 시청각실 등에서 총 46개의 체험 부스에서 ‘수과학존’, ‘생태메이커존’, ‘융합메이커존’, ‘로봇존’, ‘파워메이커존’으로 나뉘어 학생들이 직접 설계하고 제작한 다양한 작품이 전시·체험 형태로 진행되었다.특히 개막식과 함께 진행된 ‘과학 마술쇼’, 서울과학고 학생 강연, 유튜버 메이커 ‘디드썸(Didsome)’의 특강, 구암중·한울중 등 학생 밴드 공연 등 흥미롭고 교육적인 프로그램이 함께 펼쳐졌다.이 의원은 현장을 둘러보며 “과학과 수학이 교과서를 벗어나 창의적 체험으로 확장될 때, 학생들은 진정한 ‘배움의 즐거움’을 경험한다”며 “서울시교육청의 융합형 메이커 교육이 미래세대를 위한핵심 교육 혁신으로 자리 잡길 바란다”고 말했다.또한 “학교 현장에서도 메이커 활동과 과학 체험을 일상화할 수 있도록 교육청이 지원을 강화해야 한다”라며 “서울시의회 차원에서도 과학교육과 창의교육이 균형 있게 발전하도록 제도적 뒷받침을 아끼지 않겠다”고 강조했다.온라인뉴스팀