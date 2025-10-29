송재혁 서울시의원, 어울림체육센터 운영 법인 결정

서울시 체육회에 구체적인 지역주민 지원책 마련 요구

이미지 확대 송재혁 서울시의원

이미지 확대 서울어울림체육센터 조감도

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울시의회 도시계획균형위원회 송재혁 의원(민주당, 노원6)은 지난 27일 서울시 체육정책과와 수탁 운영 법인인 체육회로부터 어울림체육센터 운영계획을 보고 받고 공사 마무리 상황을 점검했다.서울어울림체육센터는 장애인과 비장애인, 지역주민과 전문 체육인이 함께 어울려 수영, 볼링, 농구 등 다양한 스포츠를 즐길 수 있는 상생 체육시설로 내년 3월 준공, 6월 개관 예정이다.수락산역 공영주차장 부지(면적 5100㎡)에 연면적 1만 4780㎡(지하 2층, 지상3층) 규모로 들어서는 어울림 체육센터는 10레인의 수영장과 국제대회 유치가 가능한 32레인의 볼링장, 체력단련장(헬스장)과 다목적 실내 체육관 등을 갖추고 있으며 국비 74억 1400만원, 시비 698억 2000만원 등 총 772억 3400만원이 투입되었다.그리고 지난 9월 12일 서울시의회 임시회 본회의에서 서울시 체육회와 서울시 장애인체육회가 공동 운영 법인으로 최종 확정되었다.내년 6월 서울 어울림 체육센터가 개관되면 장애인과 고령층 등 스포츠 취약계층을 위한 체육시설이 부족했던 노원구뿐 아니라 서울 동북권 주민들이 일상에서 생활체육을 접하는 기회가 확대될 것으로 기대된다.이에 대해 송 의원은 “수락산과 조화를 이루는 외부 조경과 함께 장애인과 고령층 주민들의 이용에 불편함이 없도록 내외부 동선과 실내 안내 표지판의 설치 등 고령 친화적인 디자인에 신경 써달라”고 주문하고 “우여곡절 끝에 건설되는 체육센터인 만큼 준공 전에 지역주민을 위한 지원책이 구체적으로 마련되어야 한다”고 요구했다.덧붙여 조경 등 마무리 과정에서 필요한 추가 예산은 서울시의회 차원에서 적극적으로 협조하겠다고 전했다.온라인뉴스팀