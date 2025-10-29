강동길 서울시의회 도시안전건설위원회 위원장 “재난 대응 넘어 회복으로 더 안전한 서울 향해 나아가야 할 때”

강 위원장, ‘2025 서울재난안전포럼’서 축사

이미지 확대 29일 열린 ‘2025 서울재난안전포럼’에 참석해 축사하는 김동길 위원장

이미지 확대 29일 열린 ‘2025 서울재난안전포럼’에서 참석자들이 기념촬영을 하고 있다.

서울시의회 도시안전건설위원회 강동길 위원장은 29일 서울시립미술관 세마홀에서 열린 ‘2025 서울재난안전포럼’에 참석, 재난안전정책의 성과를 점검하고 미래 재난 대응 및 회복 전략을 논의하는 자리를 뜻깊게 평가했다.이번 포럼은 서울시가 주최하고 서울연구원이 주관했으며 “재난안전, 서울의 성과와 미래: 대응에서 회복까지”를 주제로 공무원, 전문가, 시민 등 약 200명이 참석한 가운데 개최됐다.강 위원장은 축사에서 “최근 서울은 기후위기, 도시노후화 등으로 복합적 재난위험이 증대되고 있는 상황에서 재난 대응 역량 강화는 물론, 사고 이후 시민의 트라우마 치유와 심리적 회복까지 포괄하는 통합 안전정책이 절실하다”고 강조하면서 “서울시와 서울시의회가 협력하여 ‘회복력 있는 도시, 안전한 서울’을 만드는 데 앞장서겠다”고 밝혔다.또한 강 위원장은 “재난안전 정책이 더 이상 대응 중심에 머물러서는 안 된다”면서 “서울시는 시민의 생명뿐만 아니라 마음의 안전까지 책임지는 회복 중심의 재난안전정책으로 발전해야 한다”고 강조했다.이날 포럼은 두 개 세션으로 나뉘어 제1부 ‘미래 재난 대응 전략’에서는 ‘서울형 재난관리 혁신 전략’, ‘재난 패러다임의 변화와 서울소방의 혁신 전략’, ‘국가 재난대비 미래 방향’을 주제로 발표하고, 이어 제2부 ‘재난 경험자 트라우마 치유와 회복’세션에서는 ‘재난 이후, 남겨진 마음의 돌봄’에 대해 발표하고 시민건강국, 소방재난본부, 재난심리 전문가 등이 참여한 전문가 토론이 이어졌다.온라인뉴스팀