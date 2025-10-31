아이수루 부위원장 “김경 위원장의 결단을 존중하며, 문화체육관광위원회 책무를 다할 것을 약속드립니다”

김경 서울시의회 문화체육관광위원회 위원장 사퇴 관련 입장문

서울시의회 문화체육관광위원회 아이수루 부위원장이 김경 문체위원장의 사퇴와 관련해 다음과 입장을 냈다.제11대 서울시의회 문화체육관광위원회 위원장으로서 헌신적인 의정활동을 펼쳐온 김 경 위원장의 결단을 존중합니다.김경 위원장이 2025년도 서울시 행정사무감사를 앞두고 원활한 위원회 운영을 위해 위원장직을 사임하겠다고 밝혔습니다. 정치적·개인적 사정에도 불구하고 서울시의회와 시민을 우선한 무거운 결단에 깊이 감사드립니다.김경 위원장은 그동안 시민 문화 향유 확대, 체육 인프라 개선, 관광 활성화 등과 같은 핵심 과제들을 역점적으로 추진해 왔습니다. 김경 위원장의 책임감과 헌신을 잊지 않고 문화체육관광위원회 부위원장으로 동료 의원들과 함께 시민을 위한 의정활동을 이어가겠습니다.2025년 10월 31일서울시의회 문화체육관광위원회 아이수루 부위원장온라인뉴스팀