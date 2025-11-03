장태용 서울시의회 행정자치위원회 위원장 “독도에서 서울까지, 자치 협력 손 맞잡을 것”

서울시의회 행정자치위원회·울릉군의회, 간담회 통한 자치분권 비전 공유

“울릉군과의 협력 지속 확대··· 특산물 판로도 적극 지원”

이미지 확대 지난달 30일 경북도 울릉군의회 의원단과의 정책간담회에서 발언중인 장태용 위원장

이미지 확대 지난달 30일 경북도 울릉군의회 의원단과 함께한 정책간담회에서 참석자들이 기념촬을 하고 있다.

이미지 확대 정책간담회 종료 후 울릉군의회 의장이 장태용 위원장에게 대형 독도 사진 액자를 증정하고 있다.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울시의회 행정자치위원회(위원장 장태용)가 지난달 30일 경북도 울릉군의회 의원단(의장 이상식)과 정책간담회를 가졌다.이번 간담회는 울릉군의회가 추진 중인 2025년 하반기 의정연수 일정의 하나로, 서울시의회의 선진 자치행정 운영 사례를 공유하고 도서지역 현안 해결을 위한 협력 방안 논의를 위해 추진됐다.장 위원장은 “서울시의회 행정자치위원회는 자치분권 강화와 지역 균형발전을 위해 지방의회 간 협력체계를 지속적으로 확대하고 있다”라며 “울릉군은 도서 지역 특성상 행정·문화 여건 등이 다소 제약적이나, 주민 중심 정책으로 지역 활력을 되찾기 위해 노력하는 것으로 알고 있다. 울릉군의회가 지역 발전을 위해 고민해 온 사안들에 공감하며, 실질적인 협력 방안을 함께 모색하겠다”고 밝혔다.정책간담회에서 두 의회는, 울릉군의회가 고민하는 도서지역 공공서비스 접근성 개선, 청년 인구 유입 및 정주여건 강화, 지방의회 전문성 제고 방안 등에 대해 의견을 교환했다. 또한 고로쇠 수액, 명이나물 등 울릉도 특산품의 서울시 판로 확대와 공공기관 종사자를 대상으로 한 독도아카데미 교육확대 방안에 대한 논의도 이어 나갔다.이에 행정자치위원회는 울릉군의회의 제안에 적극 공감하며, 관련 부서와 협의를 통해 정책적 지원과 실무적 연계를 검토하기로 했다.정책간담회 종료 후 울릉군의회 의장은 장 위원장에게 대형 독도 사진 액자를 증정했다. 이에 장 위원장은 “독도는 대한민국의 자긍심이며, 두 의회 간 신뢰와 협력을 상징하는 의미 있는 선물”이라며 “서울시의회는 울릉군의회와 상생과 연대의 가치를 지켜나가겠다”고 화답했다.행정자치위원회는 앞으로도 지방의회 간 정책 교류를 지속 확대하고, 지역 간 협력 네트워크를 강화해 자치분권 실현에 앞장설 계획이다.한편, 간담회 자리에는 행정자치위원회 장태용 위원장뿐만 아니라, 최유희, 박수빈 부위원장, 박영한 의원이 함께했으며, 울릉군의회에서는 이상식 의장을 비롯한 한종인, 최병호, 최경환, 공경식, 홍성근 의원이 함께했다.온라인뉴스팀