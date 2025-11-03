박석 서울시의원 “방학로 223~247구간 확장사업 본격 추진 환영”

“시루봉로 우회전 차선 확장과 연계되어 교통 혼잡 해소 기대”

서울시의회 박석 의원(국민의힘, 도봉3)은 방학동 신동아아파트사거리 일대의 만성적인 교통 혼잡 해소를 위한 핵심 연계 사업인 ‘방학로 223~247구간 확장 사업’이 본격적으로 추진된다고 밝히며 환영의 뜻을 전했다.이번 사업은 방학로 223~247구간의 도로 구조를 개선해 기존 왕복 3차로를 왕복 4차로로 확장하고, 주민 의견을 반영해 기존의 대형 수목은 최대한 유지하되 잔목 제거 및 주변 환경 정비를 병행할 예정이다.지난 5월 경찰청 교통규제심의를 완료하고 6월 착공계를 제출, 현재 본격적인 공사 착수를 앞두고 있다.이번 방학로 확장은 박 의원이 2022년 확보한 9억원의 예산으로 시루봉로 우회전 차선(방학동 성당→정의공주묘 방향)을 신설한 사업의 후속 사업으로, 박 의원이 서울시와 적극 협의해 필요 예산 5억원을 확보한 것으로 알려졌다.이번 방학로 확장으로 그간 신학초등학교에서 신동아아파트사거리 방향으로 주행 시 좌회전 전용 차로를 제외한 나머지 1개 차로에 우회전 차량과 직진 차량이 혼재되어 발생하던 상습적인 혼잡이 해소될 것으로 보인다.박 의원은 “지난 시루봉로 확장에 이어 이번 방학로 확장까지 완료되면, 방학동 신동아아파트사거리 일대의 교통 흐름이 개선되어 주민들의 소중한 시간이 절약될 것으로 기대한다”고 말했다.이어 “공사가 지연되지 않도록 철저한 현장 관리와 관계기관 협의를 통해 사업을 신속히 추진하겠다”라며 “주민 불편을 최소화하고, 개선된 교통 환경을 조속히 체감할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 강조했다.온라인뉴스팀