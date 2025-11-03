장태용 서울시의회 행정자치위원회 위원장, 평생교육진흥원 10주년 기념식 참석

“지속가능한 평생학습 생태계 만들어야”

“우리나라 성인의 언어, 수리력, 문제해결력 OECD 평균보다 낮아”

“평생학습 투자 확대 절실하다는 방증”

이미지 확대 지난달 30일 서울시평생교육진흥원 10주년 기념식에서 축사하는 장태용 위원장

이미지 확대 지난달 30일 서울시평생교육진흥원 10주년 기념식에서 장태용 위원장(왼쪽에서 여섯 번째)과 참석자들이 기념촬영을 하고 있다.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울시의회 행정자치위원회 장태용 위원장은 지난달 30일 관악구 서울시민대학 다시가는 캠퍼스에서 열린 서울시평생교육진흥원 10주년 기념식에 참석해 축사를 통해 시민 중심의 평생학습 확대를 강조했다.이번 기념식은 시민 300여명이 참석한 가운데 시민 릴레이 스피치, 평생학습 비전 선포식, 명사 특강, 체험형 프로그램 등 다양한 부대행사로 꾸며졌다.장 위원장은 축사에서 “서울시평생교육진흥원은 12명의 인력으로 출범해 현재 4개 캠퍼스와 100명 가까운 전문인력을 갖춘 대표 평생교육기관으로 발전했다”라며 “시민 누구나, 어디서나 배우는 서울을 실현해 온 지난 10년의 성과에 감사드린다”고 말했다.또한 “진흥원을 통해 지난 10년간 약 18만명의 시민이 평생학습에 참여하고, 서울 내 22개 자치구가 평생학습도시로 지정됐다”라며 “서울마이칼리지, 7학년 교실, 인생디자인학교 등 세대와 생애주기에 맞춘 서울형 평생학습의 새로운 기준을 제시했다”며 진흥원의 지난 10년간의 성과를 소개했다.그러면서도 장 위원장은 “OECD 성인역량조사 결과 우리나라 성인의 언어, 수리력, 문제해결력이 OECD 평균보다 낮다”며 “우리 사회에 여전히 평생학습 투자 확대가 절실하다는 방증”이라고 강조했다.특히 “AI 시대에 발맞춰 사람과 기술이 함께 성장하는 지속가능한 평생학습 생태계를 만들어야 한다”고 강조했다으며 “서울시의회도 행정자치위원회를 중심으로 ‘배움 복지’가 확대될 수 있도록 정책적·재정적 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.마지막으로 “평생학습은 시민 삶의 질을 높이는 핵심 기반”이라며 “서울시민 모두가 배움의 기회를 누릴 수 있도록 서울시와 의회 차원의 정책적, 재정적 뒷받침을 지속해 나가겠다”고 덧붙였다.온라인뉴스팀