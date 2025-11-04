홍국표 서울시의원 “버스·지하철 동반파업 위기, 매년 반복되는 시민 볼모 행태 용납할 수 없다”

수능 앞두고 연말 교통대란, 백호 사장 사퇴로 장기화 우려 증폭

7조원 넘는 누적적자 외면한 채 무리한 요구 반복하는 노조 강력 비판

이미지 확대 홍국표 서울시의원

서울시의회 홍국표 의원(국민의힘·도봉2)은 4일 서울교통공사와 시내버스 노조의 동반 파업 예고와 관련해 “매년 반복되는 구시대적 파업 행태가 시민들을 볼모로 삼고 있다”며 강력히 규탄했다.홍 의원은 지난해 12월 3일 서울시의회 정례회에서 서울교통공사 노조의 파업 예고에 대해 “7조원이 넘는 누적적자 상황에서 5.5% 임금 인상을 요구하며 시민을 볼모로 한 구시대적 행태”라고 강력히 비판한 바 있다. 그로부터 채 1년도 지나지 않아 올해 다시 서울교통공사 3개 노조 전체가 파업을 결의하고, 시내버스 노조마저 파업을 경고하며 서울시민의 발이 동시에 멈출 위기에 처했다.특히 우려되는 점은 3일 백호 서울교통공사 사장이 사의를 표명하고 서울시가 사표를 수리하기로 방침을 정하면서 노사 협상이 장기화할 가능성이 더욱 커졌다는 점이다. 홍 의원은 “교통공사가 직무대행 체제로 운영되면 리더십 공백 속에서 노조와의 협상이 표류할 수밖에 없다”며 “파업이 장기화되면 시민 불편은 물론 막대한 사회적 비용이 발생할 것”이라고 우려를 표했다.홍 의원은 “노조가 2025년 최저임금 인상률이 1.7%로 결정된 상황에서 임금과 인력충원을 이유로 강경 입장을 보이는 것은 일반 시민들의 현실과 너무나 동떨어진 요구”라며 “시민들은 작년에 이어 올해 300원의 지하철 요금 인상으로 고통분담에 동참하고 있는데, 노조는 공공기관의 사회적 책임을 망각하고 자신들의 이익만을 앞세우고 있다”고 비판했다.더불어 홍 의원은 시내버스 노조까지 11월 12일부터 전면 운행 중단을 경고하고 나선 것에 대해 “버스와 지하철이 동시에 멈춘다면 서울시 전체가 마비되는 초유의 사태가 발생할 수 있다”며, 특히 “올해 대학수학능력시험(11월 13일)을 불과 열흘 앞두고 파업을 예고하는 것은 시민들의 고통을 전혀 고려하지 않는 무책임한 행태”라고 지적했다.홍 의원은 “3년 연속 파업 예고로 시민들은 매년 11월~12월이면 불안에 떨어야 하는 상황이 반복되고 있다”며 “서울교통공사와 시내버스는 서울시민의 혈세로 운영되는 공공교통기관으로서 시민의 안전과 편의를 최우선으로 고려해야 한다”고 강조하며 파업 예고의 즉각 철회를 촉구했다.아울러 홍 의원은 “서울시는 노조의 무리한 요구에 흔들리지 말고 공공기관의 책임성을 확립해야 한다”며 “나아가 매년 반복되는 파업 행태를 근절하고, 시민 불편을 최소화하기 위한 비상 대책을 철저히 마련해야 한다”고 당부했다.온라인뉴스팀