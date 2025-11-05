서울시의회 문화체육관광위원회, 위원장 사임에 따라 이종배 부위원장 직무대리 맡아

이미지 확대 지난 4일 제333회 정례회 행정사무감사에서 상임위원회를 주재하는 이종배 위원장

서울시의회 문화체육관광위원회는 전임 위원장이 지난 10.31일 자에 개인적인 사정으로 위원장직을 사임함에 따라, 현 부위원장인 이종배 의원(비례대표,국민의힘)이 ‘서울시의회 기본 조례’제43조 제4항에 근거해 위원장 직무를 대리하게 됐다고 밝혔다.위원장직을 사임한 김경 위원장은 재임 기간 서울시 문화·체육·관광 정책의 발전을 위해 헌신하며, 시민의 문화향유 확대와 관광 경쟁력 강화를 위해 적극적인 의정활동을 펼쳐왔다.위원장 직무대리를 맡게 된 이종배 부위원장은 “위원회의 공백이 발생하지 않도록 오늘부터 시작되는 행정사무감사와 2026년 서울시 예산안 심의 등 향후 예정된 의정 일정을 차질없이 마무리할 것”이라며 “문화체육관광위원회 위원들과 함께 시민의 삶의 질을 높이는 문화·체육·관광 정책 추진에 힘쓰겠다”고 소견을 밝혔다.온라인뉴스팀