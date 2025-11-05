김혜영 서울시의원, ‘2025 서울웰니스페어’ 참석··· “서울, 글로벌 웰니스 허브로 도약할 것”

김 의원, 의료관광특별위원회 위원장으로서 기조연설 및 축사

“서울형 의료웰니스 담대한 도약 기원”

“서울은 휴식과 회복의 무대가 될 잠재력 충분... 민관 협력으로 산업 혁신 가속화할 것”

이미지 확대 지난달 31일 코리아나호텔에서 개최된 ‘2025 서울웰니스페어(SEOUL WELLNESS AWARDS)’에 참석해 축사하는 김혜영 의원

서울시의회 의료관광특별위원회 위원장으로 활동하고 있는 김혜영 의원(국민의힘·광진4)은 지난달 31일 코리아나호텔에서 개최된 ‘2025 서울웰니스페어(SEOUL WELLNESS AWARDS)’에 참석해 서울시가 글로벌 웰니스 허브로 도약할 것을 강조하며 축사를 전했다.서울시 주최로 개최된 이번 행사는 ‘서울형 웰니스산업의 진단과 전망’을 주제로, 서울시·서울시의회·학계·업계·언론사 등 웰니스 관련 분야 전문가들을 초청해 서울시 웰니스 정책 및 산업 전반을 살펴보고 비전을 제시하기 위한 목적에서 마련됐다. 특히 부대행사로 진행된 ‘2025 서울웰니스어워드’ 시상을 통해 관련 분야에 기여한 개인·단체 등을 시상하며 그 의미를 더했다.이날 행사에는 김 의원을 비롯해 한이경 폴라리스어드바이저 대표, 최희정 웰니스앤스파연구원 원장, 박지호 대림문화재단 이사 등 웰니스 업계를 대표하는 전문가들이 기조연설자 및 토론자들로 참석해 자리를 빛냈다.김 의원은 축사를 통해 “최근 전 세계적으로 K-메디컬과 웰니스, 관광이 결합된 ‘의료웰니스관광’이 주목받고 있다”면서 “서울은 대한민국에서 외국인 환자의 약 80%가 찾아오는 의료관광의 중심지이자, 세계적 수준의 의료 인프라, 한류로 대표되는 풍부한 문화자원, 한강과 북악산·도심 공원, 전통 한방자원까지 도시 전체가 휴식과 회복의 무대가 될 수 있는 잠재력을 갖고 있다”고 서울의 강점을 설명했다.이어 “여기에 스마트 서비스와 디지털 헬스 기술이 더해진다면, 서울은 누구나 안심하고 휴식과 회복을 설계할 수 있는 글로벌 허브로 한 단계 더 도약할 수 있다고 확신한다”라며, 서울시의회 의료관광특별위원회가 이러한 흐름에 발맞춰 현장의 목소리를 정책으로 연결하고 민관 협력을 통해 산업의 혁신을 가속화할 것이라고 밝혔다.또한 김 의원은 “오늘 웰니스 페어에서 공유될 아이디어와 경험이 곧 서울의 새로운 표준이 되리라 믿는다”라며 “현장에서 시작된 작은 변화가 제도와 시장을 움직이고, 서울의 경쟁력을 세계 무대에서 증명할 것”이라고 강조하며 축사를 마무리했다.한편, 축사 후 이어진 기조연설에서 김 의원은 의료관광특별위원회 위원장으로서 ‘서울 의료관광의 진단과 전망’을 주제로 세계 의료관광 현황, 한국 의료관광 현황, 서울시 의료관광 정책 현황 및 의료관광특위 현황을 소개하며 서울 의료관광의 발전 방향을 제시했다.온라인뉴스팀