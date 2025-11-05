남궁역 서울시의원 “은평환경플랜트의 높아지는 운영적자로 서울시 재정부담··· 조속한 개선 촉구”

은평환경플랜트의 집하관로 노후, 비효율적 열용융 방식과 음식물 혼입 처리 문제 지적

남궁 의원, 매년 적자의 50%를 지원하는 서울시에 재정 부담... 조속한 개선 필요 지적

이미지 확대 지난 4일 열린 기후환경본부 행정사무감사에서 기후환경본부본부장에게 질의하는 남궁역 의원

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울시의회 기후환경위원회 남궁역 의원(국민의힘, 동대문3)은 지난 4일 열린 기후환경본부 행정사무감사에서 은평뉴타운의 생활폐기물을 처리하는 시설인 은평환경플랜트의 운영적자가 매년 늘고 있어 서울시의 보조금만 확대되고 있다며, 비효율적인 시설 방식과 음식물 혼입 처리 문제의 근본적인 개선이 필요하다고 지적했다.은평환경플랜트는 은평뉴타운 약 1만 7000세대의 생활폐기물을 자동집하시스템으로 수거해 소각하는 시설로, 2009년부터 민간위탁 방식으로 운영되고 있다. 서울시는 2011년부터 2030년까지 운영적자의 50%를 지원하게 되어 있어 지원 규모가 매년 증가해 2025년까지 누적 지원액은 약 263억원에 달하며, 올해만 49억 9000만원이 지원됐다.남궁 의원은 “서울시가 같은 폐기물처리시설이라도 효율성이 높은 곳에 비해 은평환경플랜트는 매년 수십억원씩 지원하고 있다”면서 “자동집하시스템과 열용융 방식의 구조적 비효율이 근본 원인인 만큼, 조속한 설비 개선이 필요하다”고 강조했다.이에 기후환경본부장은 “현재 은평환경플랜트는 2028년까지 스토커 방식으로 교체할 계획이며, 교체 후에는 관로를 통한 자동집하방식이 아닌 다른 지역과 동일한 수거체계로 전환해 운영할 예정이므로 적자 폭이 상당히 줄어들 것으로 예상된다”고 답변했다.남궁 의원을 끝으로 “설비 교체 이후에도 음식물류 폐기물이 함께 투입되는 문제를 해결하지 않으면 또 다른 비효율이 발생할 수 있다”라며 “서울시는 은평구와 협력해 음식물 분리수거 강화와 효율적 운영방안을 함께 마련해야 한다”고 당부했다.온라인뉴스팀