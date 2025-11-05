김혜지 서울시의원, 암사역 노후 에스컬레이터·캐노피 전체 교체 완료

암사역 1번 출구에 이어 4번 출구도 에스컬레이터와 캐노피 교체 완료

1번 출구 12억 5000만원, 4번 출구 13억 6000만원, 총 26억 1000만원 서울시 예산으로

서울시의회 도시안전건설위원회에서 의정 활동 중인 김혜지 의원(국민의힘, 강동1)은 5일 강동구 암사역 4번 출구 캐노피 교체 및 에스컬레이터 개통식에 참석해 주민들에게 기쁜 소식을 전했다.5일부터 운행을 시작한 암사역 4번 출구 에스컬레이터(3, 4호기) 교체는 캐노피 교체와 함께 시행된 공사이며 2025년 4월 30일부터 공사를 위한 자재 발주 등 사전 준비에 착수해 약 6개월 만인 11월 5일 운행을 시작했다.4번 출구 에스컬레이터는 26년 전 설치돼 잦은 고장으로 교체가 필요했고 캐노피 또한 노후되고 시간이 경과해 주변 경관과 조화롭지 못해 최신 디자인 캐노피로 교체가 필요했다.수년 전부터 서울시는 지하철 승강시설 설치 예산을 별도로 편성하지 않아 예산 확보는 지역 의원들의 몫이었다. 김 의원은 1번 출구 에스컬레이터 및 캐노피 교체 예산 12억 5000만원과 4번 출구 13억 6000만원의 예산을 확보해 5일 준공으로 결실을 거두었다.교체된 에스컬레이터는 역주행이나 이상 동작 시 보조브레이크, 발판의 이동 속도와 손잡이의 속도 차이가 조절 등 고도화된 안전장치가 포함됐다. 캐노피는 1번 출구와 동일한 디자인으로 설치됐지만 ‘서울시 야생조류 충돌 방지 조례안’(2024.7. 공포)에 따라 야생조류 충돌 방지 무늬를 새겨 생태환경친화적으로 만들었다.주민들에게 사용 시작을 알리는 개통식에 참석한 인근 동서울신협(암사동) 이사장은 암사역 주변에 고령자가 많이 거주하고 있어 꼭 필요한 시설이었는데 새롭게 단장돼 큰 도움이 되겠다며 함께 개통을 축하했다.김 의원은 “2024년 암사역 1번 출구 캐노피와 에스컬레이터를 교체하고 남은 4번 출구도 교체하기 위해 큰 노력을 기울인 결과 주민들께서 편리하게 시설을 이용할 수 있게 됐다”라며 “앞으로도 주민들의 곁에서 보고 들어 불편함을 개선하는 의정활동을 이어가겠다”는 각오를 밝혔다.온라인뉴스팀