김용일 서울시의원, 기획조정실 행정사무감사서 시스템 백업 및 예산 집행 효율성 지적

수정 2025-11-06 09:22
입력 2025-11-06 09:22
지난 4일 열린 기획조정실 행정사무감사에서 정상훈 기획조정실장에게 질의하는 김용일 의원(오른쪽)
지난 4일 열린 기획조정실 행정사무감사에서 정상훈 기획조정실장에게 질의하는 김용일 의원(오른쪽)


서울시의회 기획경제위원회에서 의정활동하는 김용일 의원(서대문구 제4선거구, 국민의힘)은 지난 4일 열린 기획조정실 행정사무감사에서 정상훈 기획조정실장에게 서울시 행정의 시스템 안정성과 정책 지표의 정교화를 촉구했다고 밝혔다.

김 의원은 국정자원 화재와 법무행정서비스 장애 등 최근 발생한 문제들을 언급하며, 유사시를 대비한 백업 시스템이 있었다면 피해와 혼란을 크게 완화했을 것이라고 지적했다. 이에 정상훈 실장은 내년도 예산에 시스템 백업을 위한 예산 330억원을 편성했다고 답변했다.

이와 함께 김 의원은 기획조정실 소관 시책연구용역 예산의 집행률이 9월 현재 12.9%에 불과한 점을 지적하며 예산 집행 부진 문제를 제기했다. 이에 기획조정실장은 시책연구용역이 예비비 성격을 가지고 있어 예산 절감으로도 볼 수 있다고 해명했다. 그러나 김 의원은 “업무추진비는 거의 100% 사용하고 있다”라고 지적했고, 이에 기획조정 실장은 “부적절한 면이 있다”라며 내년부터 해당 사업 항목에서 업무추진비를 없앴다고 답변했다.
또한 김 의원은 서울시의 핵심 정책인 ‘약자동행지수’의 정교한 운영 필요성을 강조하며, 단순히 주거 취약계층만을 대상으로 할 것이 아니라, 자가 지원을 통해 주거 사다리를 복원하는 관점을 지수에 반영해야 한다고 주장했다.

온라인뉴스팀
