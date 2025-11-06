최재란 서울시의원 “염창역 역세권 활성화사업 정비계획안 확정, 환영합니다”

제16차 도시계획위원회, 서울시 목동 523-45번지 일대 역세권 활성화사업 정비계획 결정안 수정가결

“도시계획위원회 결정에 환영, 주민과의 약속 이행 첫걸음…목동 저층 노후주택 주거환경 개선 기대”

이미지 확대 최재란 서울시의원(왼쪽에서 네 번째)은 지난 2023년 9월, 황희 더불어민주당 양천갑 국회의원(왼쪽 첫 번째) 서울주택도시공사 김헌동 사장과 함께 염창역 역세권 활성화사업 대상지를 방문해 추진 현황을 점검했다.

이미지 확대 주민간담회를 여러 차례 열고 주민들의 목소리를 청취한 최재란 의원(오른편 가운데)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울시가 염창역 역세권 활성화사업(양천구 목2동 523번지 일대) 정비계획을 최종 확정했다. 지난 5년간 지연돼 온 사업이 마침내 본궤도에 오르면서, 지역 주민들의 숙원이 해소될 전망이다.서울시의회 교육위원회 최재란 의원(더불어민주당, 비례대표)은 보류됐던 염창역 역세권 활성화사업이 5일 열린 제16차 도시계획위원회에서 수정가결된 데 대해 환영한다는 입장을 밝혔다.염창역 역세권 활성화사업은 9호선 염창역 인근 노후 저층주거지를 대상으로 도시기능을 회복하고 생활SOC를 확충하기 위한 서울시 역세권 활성화 정책의 핵심 사업 중 하나다. 총면적 1만 2382㎡에 지하 3층, 최고 24층 규모의 공동주택 10개 동(411가구)이 들어설 예정이다.서울시는 이번 결정에서 용도지역을 제2종 일반주거지역에서 준주거지역으로 상향하고, 생활SOC 사업도 확충될 예정이다. 장기 정체 상태였던 사업이 재개됨에 따라 지역 주거환경 개선과 교통·상권 활성화 효과가 기대된다.최 의원은 그동안 주민들과 여러 차례 간담회를 갖고, 현장 방문을 통해 조속한 사업 추진에 힘써왔다. 지난 9월, 제332회 임시회 5분 자유발언을 통해 “사업 대상지 선정 5년이 지나도록 사업계획 수립과 입안을 오가며 지지부진하다 7월, 정비계획안이 보류됐다”면서 “서울시가 약속했던 용적률을 일방적으로 낮추며 주민 신뢰를 저버렸다”고 비판하며 “묵묵히 기다려온 주민들을 더 이상 외면하지 말라”고 강하게 촉구한 바 있다.최 의원은 이번 결정에 대해 “늦었지만 환영한다. 서울시의 이번 결단은 염창역 일대 주민들의 오랜 인내에 응답한 의미 있는 조치”라며 “앞으로는 속도감 있는 사업 추진과 투명한 행정으로 주민이 체감할 수 있는 변화를 만들어야 한다”고 강조했다.이어 “이번 사업이 단순한 주택공급을 넘어 교통, 생활, 환경이 조화를 이루는 도시재생의 모범사례가 되길 바란다”며 “주민 의견을 최우선으로 하는 지속 가능한 도시계획을 위해 끝까지 함께하겠다”고 덧붙였다.한편, 이 사업은 황희 더불어민주당 양천갑 국회의원의 공약사업으로 부단한 노력 끝에 목2동 주민들과의 약속을 지키게 됐다. 서울시는 이번 사업을 통해 염창역 일대가 주거·창업·교육이 결합된 복합 거점으로 거듭나고, 목2동 시장과 연계한 지역상권 활성화 및 도심형 생활권 조성 효과가 나타날 것으로 보고 있다.온라인뉴스팀