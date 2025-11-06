윤영희 서울시의원 “위례신사선, 내년 1월 예타 통과 전망··· 더 늦어져선 안돼”

이미지 확대 윤영희 서울시의원

서울시의회 교통위원회 소속 국민의힘 윤영희 시의원(비례대표)은 위례신사선 도시철도 건설사업이 신속예비타당성조사(이하 신속예타) 대상 사업으로 선정되어 진행 중인 만큼, 내년 1월 예타 통과를 목표로 차질 없는 행정 추진이 필요하다고 강조했다.위례신사선은 위례신도시에서 신사역(3호선)까지 14.84km, 11개 정거장으로 연결되는 도시철도 노선으로, 총사업비는 약 1조 9313억원 규모다. 위례신도시 입주가 시작된 지 10년이 넘었음에도 도시철도 개통이 이뤄지지 않아 위례 주민들의 교통 불편과 출·퇴근 시간대 혼잡은 매우 심각한 상황이다.서울시는 지난 4월 기획재정부 재정사업평가위원회에서 위례신사선이 신속예타 대상사업으로 선정됨에 따라, KDI PIMAC의 예타 검토 요구에 신속히 대응하고 있으며, 도시철도망 구축계획 변경과 ‘26년 기본계획 용역 발주 준비 등을 병행하고 있다.윤 의원은 “위례신사선은 더 이상 늦출 수 없는 생활 철도”라며 “서울시는 내년 1월 예타 통과가 가능하도록 사 중앙정부 협력, 예산 반영 등 지원을 총력 추진해야 한다”고 밝혔다.이어 윤 의원은 “10년간 참고 기다려온 위례 주민들의 인내가 한계에 달했다”며 “서울시와 중앙정부가 한 팀이 되어 흔들림 없이 추진한다면 위례신사선은 반드시 속도 낼 수 있다”고 강조했다.온라인뉴스팀