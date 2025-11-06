김재진 서울시의원 “무단투기 단속 10년… 여전히 반복되는 문제, 시민 인식 개선이 우선돼야”

자치구별 단속 인력·실적 편차 커··· ‘단속’보다 ‘예방 중심 홍보’ 전환 주문

무단투기 단속원 제도 10년, 여전히 문제 지속··· 제도 성과 점검·개선 시급”

이미지 확대 제333회 정례회의 2025년 기후환경본부 행정사무감사에서 기후환경본부본부장에게 질의하는 김재진 의원

서울시의회 환경수자원위원회 김재진 의원(국민의힘, 영등포1)은 제333회 정례회의 2025년 기후환경본부 행정사무감사에서 서울시 기후환경본부를 상대로 “무단투기 단속 제도 시행 10년이 넘었지만 여전히 무단투기 문제가 개선되지 않고 있다”면서 “단속 인력 확충보다 시민 인식 개선과 홍보 강화에 초점을 맞춰야 한다”고 지적했다.김 의원은 자치구별 무단투기 단속 인원에 큰 편차가 있고 단속 실적 또한 구마다 상이한 점을 지적하며, 이는 자치구의 재량에 따른 결과이지만 단속 중심의 행정이 근본적인 해결책이 되지 못하고 있음을 보여주는 사례라고 강조했다.또한 김 의원은 무단투기 단속원 제도가 10여 년 전 깨끗한 도시환경 조성을 목표로 도입됐음에도 여전히 혼합배출과 시간외 배출 등 위반 사례가 반복되고 있는 현실을 언급하며, 단속 인력을 단순히 확대하기보다 시민 스스로 올바른 배출 문화를 형성할 수 있도록 홍보와 교육을 강화해야 한다고 밝혔다.이에 대해 기후환경본부장은 “시민 인식 전환을 위한 홍보 강화가 기본이며, 다만 일부 취약지역은 보완적으로 단속을 병행하고 있다”고 답변하였다.김 의원은 “처음 ‘무단투기 단속원’ 제도를 도입했을 때의 취지를 되살려, 단속 중심이 아닌 예방 중심의 정책으로 전환해야 한다. 시민 불편이 일부 있더라도 장기적으로 깨끗한 도시환경을 위해서는 인식 개선이 우선되어야 한다”고 당부했다.온라인뉴스팀