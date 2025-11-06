김길영 서울시의원 “지속가능한 미래도시 정책, 녹지생태도심 대표 선도사업 성공 기원”

“도심 속에서 자연과 문화가 공존하는 도시공간의 전환점”

녹지생태도심, 서소문빌딩 재개발사업 착공식 참석

이미지 확대 지난 5일 중구 순화동 7번지 일대에서 열린 ‘녹지생태도심 선도사업 서소문빌딩 재개발사업’ 착공식에 참석해 축사하는 김길영 의원

서울시의회 도시계획균형위원회 김길영 위원장(국민의힘, 강남6)은 지난 5일 중구 순화동 7번지 일대에서 열린 ‘녹지생태도심 선도사업 서소문빌딩 재개발사업’ 착공식에 참석해 축하의 인사를 전했다.이번 사업은 노후화된 호암아트홀 부지를 세계적 수준의 클래식 전용 공연장으로 개편하고, 도심 한복판에 시민이 일상 속에서 쉴 수 있는 대규모 녹지와 휴식공간을 조성하는 것을 주요 목표로 하고 있다.이는 서울시가 추진 중인 ‘녹지생태도심’ 정책의 선도사업으로, 도심을 녹색 생태공간으로 전환하고 보행 중심의 지속가능한 도시로 조성하기 위한 재개발사업이다.이번 착공식에는 오세훈 서울시장, 김인제 서울시의회 부의장, 김길성 중구청장, 홍원학 삼성생명 대표이사, 오세철 삼성물산 사장을 비롯해 시의원, 지역주민, 시민 등 300여 명이 참석했다.김 의원은 축사에서 “이번 사업은 단순한 물리적 재개발을 넘어, 도심 속에서 자연과 사람, 문화가 공존하는 서울의 미래 도시 모델을 제시하는 사업”이라며 “서소문 일대가 역사와 문화, 일과 여가가 어우러지는 지속가능한 도심공간으로 거듭나길 기대한다”고 말했다.또한 김 의원은 “서울시의회 도시계획균형위원회는 이번 사업이 차질 없이 추진되어 시민에게 열린 생명력 있는 공간으로 완성될 수 있도록 끝까지 관심과 지원을 아끼지 않겠다”고 강조했다.이번 사업을 통해 서울시는 도심 내 녹지 및 문화인프라 확충을 동시에 추진함으로써, 도시의 공공성과 환경의 조화를 이루는 ‘사람 중심의 도시공간’을 구현할 계획이다.특히 서소문 일대는 역사적 가치가 높고 서울 도심부로서 중요한 공간적 특성이 있는 만큼 이번 사업을 통해 역사와 현대가 조화를 이루는 도시경관을 회복하고, 시민이 일상 속에서 문화를 누릴 수 있는 열린 공간으로 재탄생할 것으로 기대된다.마지막으로 김 의원은 “서울시의회는 앞으로도 녹지생태도심 조성과 함께 공공기여시설 확충, 지속가능한 재개발 정책 등 서울의 도시 경쟁력을 높이는 의정 활동을 이어가겠다”라며 “시민의 삶 속에서 체감할 수 있는 변화가 실현되도록 관심과 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.온라인뉴스팀