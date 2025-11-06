김재진 서울시의원, 구의원들과 구립영등포노인케어센터 방문… “지역 공공요양시설의 중요성 강조”

김 의원, 지역 구의원들과 영등포구 문래동에 위치한 구립영등포노인케어센터 방문

지역 요양시설 점검

“초고령사회에서 공공 요양시설의 역할 강화와 지원 확대 필요”

이미지 확대 구립영등포노인케어센터를 방문한 김재진 의원(오른쪽에서 첫 번째)

서울시의회 환경수자원위원회 김재진 의원(국민의힘, 영등포1)은 지난 5일 영등포구 문래동에 위치한 구립영등포노인케어센터를 지역 구의원들과 방문해 시설 전반을 둘러보고, 어르신 돌봄 현황과 프로그램 운영 실태를 점검했다.김 의원은 요양시설 및 병설 데이케어센터의 운영 현황에 대한 보고를 받고, 인력 운용, 프로그램 운영, 예산 지원 등 현장에서 겪고 있는 다양한 의견을 청취했다.구립영등포노인케어센터는 사회복지법인 휴먼복지회가 운영하는 시설로, 노인요양원과 데이케어센터를 함께 운영하며 지역 어르신들에게 돌봄, 건강관리, 인지기능 향상 프로그램 등을 제공하고 있다.김 의원은 지역 구의원들과 어르신들의 생활공간과 프로그램 교실, 식당, 물리치료실 등을 둘러보며 안전관리 체계와 편의시설 상태를 꼼꼼히 점검했다.이날 김 의원은 “초고령사회로 진입한 지금, 공공 노인요양시설의 역할이 무엇보다 중요하다. 어르신들이 안전하고 쾌적한 환경에서 생활할 수 있도록 서울시 차원의 세심한 지원이 필요하다”고 강조했다.이어 “시설 노후화나 프로그램 예산 부족 등 운영상 어려움을 면밀히 살펴, 개선방안을 마련하겠다”고 밝혔다.온라인뉴스팀