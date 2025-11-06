김혜지 서울시의원, 암사초록길 주변 미관정비 서울시 예산 8억원 추가 투입

올림픽대로변 서울선사초등학교~암사동 선사유적박물관 구간

교목 느티나무 등 79주, 관목 칠자화 등 14종 외 다수 식재와 토양 치환

이미지 확대 김혜지 서울시의원

이미지 확대 암사초록길 인근 올림픽대로변 미관정비 조성계획

서울시의회 도시안전건설위원회에서 의정 활동 중인 김혜지 의원(국민의힘, 강동1)은 지난 4월 암사초록길이 만들어졌지만 주변 경관까지는 완전히 정비되지 않아 서울시 특별교부금 8억원을 투입해 올림픽대로변 수목 식재를 시작했다고 밝혔다.수목 식재 구간은 올림픽대로변으로 서울선사초등학교부터 암사동 선사유적박물관까지 약 750m이다. 기존 미관을 해치는 관목과 양버즘을 제거하고 식재는 교목 느티나무 등 2종류 79주, 관목 칠자화 등 14종 1만 697주, 초화 리아트리스 1080본, 식물매트 5종 3510장을 심으며 일부 구간에 대해서는 토양 치환 작업을 한다.공사 기간은 지난 11월 4일부터 오는 12월 23일까지 시행하게 된다.김 의원은 “강동과 한강을 연결하는 암사초록길이 2011년 시작해 너무 오랫동안 진행됐었다. 본 공사에만 423억원의 막대한 공사비가 투입되는 관계로 주변 경관까지 세밀하게 정비하지 못했고 일부 주민들의 민원도 있었다”라며 “이번 서울시 특별교부금으로 추진하는 정비사업이 강동의 암사초록길 명소화에 큰 도움이 되길 바란다”라는 희망의 메시지를 전했다.온라인뉴스팀