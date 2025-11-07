메뉴
이경숙 서울시의원 “지하도상가 에스컬레이터 1년간 40건 고장··· 고속터미널·강남역 최다”

수정 2025-11-07 10:24
입력 2025-11-07 10:24

7일 이상 고장 13건, 고속터미널·종로 일대에서 다수 확인
“상권·환승 잇는 지하도상가, 사전점검으로 재발 막아야”

질의하는 이경숙 의원
질의하는 이경숙 의원


국민의힘 이경숙 서울시의원이 서울시설공단 자료를 분석한 결과, 최근 1년간 지하도상가 에스컬레이터 고장은 총 40건 발생한 것으로 나타났다.

고장 발생 상위 3곳은 유동인구가 많은 고속터미널지하도상가 10건, 강남역 지하도상가 10건, 을지2구역 지하도상가 5건으로 나타났다.

특히 종로 일대 지하도상가에서는 약 54일, 고속터미널 지하도상가에서는 약 33일 동안 에스컬레이터가 멈춰 있었던 장기 중단 사례가 확인됐다.

반면 40건 중 28건은 1~6일 내 수리가 가능했으나, 일부 구간에서는 고장이 반복되고 중단 기간이 길어지는 문제가 지속되는 것으로 지적된다.

이 의원은 “지하도상가는 지하철과 상권, 환승을 이어주는 생활 이동 통로”라며 “에스컬레이터가 멈추면 단순 불편을 넘어 시민 이동 자체가 차단된다”고 지적했다.
이어 “고장 다발 구간부터 정밀 점검을 실시하고, 사후 수리가 아닌 예방 중심 관리 체계로 전환해야 한다”고 말했다.

온라인뉴스팀
