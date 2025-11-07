경기문 서울시의원 “서울CNG충전소 회계 부실로 시 수익금 누수 우려··· 철저한 점검 필요”

EV사업 비용 포함으로 수익금 축소, 서울시 공공기여금 감소

“공단·수공협 간 불명확한 계약 관계··· 행정 편의식 운영 중단해야”

“CNG 충전소 통폐합 및 전기·수소충전 전환에 대한 중장기 대책 마련 시급”

이미지 확대 지난 5일 교통위원회 회의실에서 열린 교통실 행정사무감사에서 교통실장에게 질의하는 경기문 의원

서울시의회 경기문 의원(국민의힘, 강서6)은 지난 5일 교통위원회 회의실에서 열린 교통실 행정사무감사에서 서울CNG충전소의 회계처리 및 수익 배분의 불투명성을 강하게 질타하며 “서울시의 수익금이 실제보다 축소되어 납입되고 있다”고 지적했다.경 의원은 “서울CNG충전소가 EV(전기충전)사업의 비용을 CNG사업 손익계산서에 반영하면서, 실제 영업이익이 12억원에서 6억 4200만원으로 줄었다”라며 “이로 인해 서울시가 받아야 할 공공기여금(수익금 20%)도 절반 수준으로 감소했다”고 밝혔다.경 의원은 “충전소 임대수익은 시설관리공단이 관리하고, 영업수익의 20%는 수공업협회가 가져가는 구조인데, 협약서상 이익 구분이 명확하지 않다”라며 “행정 편의상 ‘그냥 공단이 알아서 해라’는 식의 운영은 잘못된 것”이라고 비판했다.이어 “공인회계사 검증에도 불구하고 세부 항목의 적정성 검토가 이뤄지지 않아, 공공기여금 산정이 부정확하게 이뤄지고 있다”라며 “공무원들이 ‘눈 가리고 아웅’ 식으로 자료를 제출하는 행태를 바로잡아야 한다”라고 강조했다.또한 경 의원은 “CNG차량의 감소세가 뚜렷한 상황에서 충전소 운영전략이 부재하다”라며 “향후 충전 인프라의 자연감소에 대비한 통폐합·전환계획이 필요하다”라고 지적했다.이에 대해 여장권 서울시 교통실장은 “CNG 충전소는 핵심 지역 중심으로 점진적 축소를 추진하되, 수소·전기 충전 인프라를 확대하는 방향으로 체계화 계획을 재검토하겠다”라며 “의원님의 지적사항을 꼼꼼히 챙기겠다”고 답했다.마지막으로 경기문 의원은 “시민의 세금을 다루는 만큼, 철저한 점검과 책임 있는 관리가 필요하다”고 당부했다.온라인뉴스팀