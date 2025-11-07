메뉴
임춘대 서울시의회 기획경제위원장, ‘가락몰 청과직판조합장 이취임식’ 참석

수정 2025-11-07 16:17
입력 2025-11-07 16:17
지난 6일 열린 가락몰 청과직판조합 제4대 조합장 이취임식에 참석한 임춘대 위원장
지난 6일 열린 가락몰 청과직판조합 제4대 조합장 이취임식에 참석한 임춘대 위원장


서울시의회 임춘대 기획경제위원장(송파3, 국민의힘)은 지난 6일 가락몰 업무동 18층 서울웨딩타워에서 열린 가락몰 청과직판조합 제4대 조합장 이취임식에 참석해 축사를 전했다.

이번 행사는 가락몰 청과직판조합의 새로운 출발을 알리는 자리로, 선상희 조합장 ‘(유)선진인삼 대표’와 홍석봉 부조합장 ‘(유)박피농산 대표’가 취임했으며, 앞으로 조합을 이끌어갈 예정이다.

축사하는 임춘대 위원장
축사하는 임춘대 위원장


임 위원장은 축사를 통해 “새롭게 출범한 집행부가 변화하는 유통환경 속에서 상인과 시민이 함께 성장할 수 있는 시장 생태계를 만들어가길 바란다” 고 당부했다.


이어 “서울시의회는 현장의 어려움을 함께 고민하고, 유통인들이 안정적으로 생업에 전념할 수 있도록 제도적 지원과 정책적 뒷받침을 아끼지 않겠다”고 강조했다.

온라인뉴스팀
