박승진 서울시의원 “중랑구 태릉시장 골목夜길 페스티벌 개최 환영”

서울시 예산 2000만원 확보해 주민들, 상인들과 함께 어우러지는 페스티벌 개최 이끌어

“중랑구를 문화도시로 만들기 위한 지역축제 끊임없이 발굴하고 지켜나갈 것”

이미지 확대 지난 10월 31일 열린 ‘태릉시장 골목夜길 페스티벌’에 참석해 인사말을 하는 박승진 의원

서울시의회 박승진 의원(더불어민주당, 중랑3)은 지난 10월 31일 중랑구 주민들과 태릉골목형상점가(태릉시장) 상인들이 함께 어우러지는 ‘태릉시장 골목夜길 페스티벌’ 개최를 환영한다고 밝혔다.지난 2024년에 처음 개최됐던 ‘태릉시장 어울림 한마당’ 축제에 이어 올해는 태릉 골목형상점가 상인회를 중심으로 ‘태릉시장 골목夜길 페스티벌’로 이름을 바꿔 개최했다.지역가수 3팀의 직전공연으로 시작된 페스티벌은 문화예술공연, 경품 추첨과 함께 야시장, 상인셀러존, 맥주시음 이벤트가 동시에 진행되어 중랑구민들의 열화와 같은 호응을 끌어냈다.박 의원은 작년에 이어 올해도 전통시장 축제 예산 2000만원을 확보해 태릉시장 상권활성화와 중랑역로 일대 전체로 확대되는 축제 분위기를 만들어냈다.박 의원은 “가을에도 중랑구민들이 즐길 수 있는 멋진 축제를 만들겠다는 약속을 지켜나가고 있다”며 “박홍근 국회의원과 함께 중랑구를 문화도시, 축제의 도시로 바꿔나가겠다”는 의지를 밝혔다.마지막으로 박 의원은 “3회차, 4회차로 이어지는 지역 명물 축제로 만들어 나가기 위해 서울시의회에서 더욱 노력하겠다”며 “지역의 전통시장들이 주민들과 함께 상생하는 길을 열기 위해 열심히 발로 뛰겠다”는 다짐도 전했다.온라인뉴스팀