강석주 서울시의원, ‘2025 대한민국 어린이 박람회’ 대회장으로 개막식 참석

수정 2025-11-10 10:15
입력 2025-11-10 10:15
대회장을 맡은 강석주 의원이 개회사를 하고 있다.
대회장을 맡은 강석주 의원이 개회사를 하고 있다.


서울시의회 강석주 의원(국민의힘·강서2)은 지난 7일 서울 마곡 코엑스에서 열린 ‘2025 대한민국 어린이박람회’ 개막식에 대회장 자격으로 참석해 “어린이가 행복한 도시를 만드는 것이 곧 지속가능한 서울의 미래를 세우는 일”이라며 축하의 메시지를 전했다.

강석주 의원(윗줄 왼쪽에서 아홉 번째)이 전체 기념사진을 촬영하고 있다.
강석주 의원(윗줄 왼쪽에서 아홉 번째)이 전체 기념사진을 촬영하고 있다.


이번 박람회는 ‘어린이가 행복한 대한민국 만들기’를 주제로 7일부터 9일까지 3일간 개최했다. SBS와 한국어린이문화원이 공동 주최하고, 행정안전부·보건복지부·문화체육관광부·고용노동부·성평등가족부·국방부·농림축산식품부·산림청·소방청·서울시 등 여러 기관이 함께 참여해 어린이의 신체·정서·사회성 발달을 지원하는 다채로운 체험 프로그램과 전시를 선보였다.

강 의원은 “서울시의회는 아이들이 차별 없이 배우고, 안전하게 생활하며, 꿈을 마음껏 펼칠 수 있는 도시를 만들기 위해 정책적 뒷받침을 이어가고 있다”라며 “앞으로도 현장의 목소리를 직접 듣고, 아이와 가족이 행복한 서울을 만드는 데 최선을 다하겠습니다”라고 밝혔다.

강석주 의원(맨 앞줄 오른쪽에서 네 번째)이 행사장을 둘러보고 있다.
강석주 의원(맨 앞줄 오른쪽에서 네 번째)이 행사장을 둘러보고 있다.


또한 강 의원은 “이번 박람회가 어린이에 대한 사회적 관심을 확산하고, 가족친화적이고 양성평등한 도시 환경을 만드는 계기가 되길 바란다”며, 현장 관계자 및 참여 기관에 감사를 전했다.


한편, 이번 행사에는 어린이 체험존, 미래 직업 탐험관, 창의력 교육존 등 다양한 전시 부스가 운영되고 있다. 서울시는 이 자리에서 발달검사 및 발달촉진 프로그램, 소방안전교실, 물재생체험관 등을 운영하며 관람객들의 높은 관심을 받았다.

온라인뉴스팀
