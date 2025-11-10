최기찬 서울시의원, ‘대시민 정비사업 아카데미’서 금천구민과 현장 소통 강화

“금천구 지역주민 눈높이 정비사업 추진... 현장 목소리 직접 듣고 서울시 사업에 반영할 것”

이미지 확대 지난 7일 금천구 FLC 독산캠퍼스에서 열린 ‘2025년 서울시 대시민 정비사업 아카데미’에 참석해 인사말을 하고 있다.

서울시의회 주택공간위원회 최기찬 의원(더불어민주당, 금천2)이 지난 7일 금천구 FLC 독산캠퍼스에서 열린 ‘2025년 서울시 대시민 정비사업 아카데미’에 참석해 정비사업 현장의 목소리를 경청하고 적극적인 소통 의지를 밝혔다.이날 행사에는 금천구 일대 정비사업 관계자, 사업추진 주민 등 약 150명이 참석해 진행된 가운데, ‘재건축초과이익 부담금, 분양가 상한제, 감정평가(종전 자산평가), 신통기획 시즌 2’ 등 현장의 핵심 이슈들이 다뤄졌다.‘2025년 서울시 대시민 정비사업 아카데미’는 서울시가 시민들의 정비사업 이해도를 높이기 위해 25개 자치구를 순회하며 운영하는 현장 교육 프로그램이다.정비사업은 제도와 절차가 복잡해 시민들이 정보에 접근하거나 이해하는 데 어려움이 많았던 점을 고려해, 신속통합기획, 모아타운, 공공지원제도 등 서울시가 추진 중인 주요 정비사업 정책을 시민 눈높이에 맞춰 쉽고 체계적으로 설명하기 위해 마련됐다.최 의원은 인사말을 통해 “사업 추진하며 현장에서 겪는 어려움과 서울시에 궁금한 점은 언제든 제게 말씀주시면 직접 듣고, 서울시 책임있는 부서와의 간담회를 주선하고 직접 반영하겠다”고 밝혔다.특히 최 의원은 “제도는 투명하게, 절차는 간소하게, 비용과 권리는 균형 있게 시민 눈높이에서 챙기겠다”면서, 현장 중심의 정비사업 추진 의지를 강조했다.최 의원은 “금천에서 열리는 이 배움이 더 안전하고 살기 좋은 주거환경으로 이어지도록, 서울시의회가 끝까지 함께 하겠다”고 덧붙였다.한편, 최 의원은 서울시의회 주택공간위원회 상임위원이자 도시건축공동위원회 심의위원으로 활동하며 서울시 주택 정책 개선에 앞장서고 있다.온라인뉴스팀