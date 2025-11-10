김원중 서울시의원, 서울시 전기 따릉이 출시 검토요청

방치·무단 주차 늘어나는 공유 전기자전거, 공공 자전거로 대안 제시

“전기 따릉이 도입으로 시민 불편 줄이고 시장 질서 바로잡아야”

이미지 확대 제333회 정례회 교통위 행정사무감사에서 질의하는 김원중 의원

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울시의회 교통위원회 김원중 의원(성북2, 국민의힘)은 지난 5일 열린 교통실 행정사무감사에서 공유 전기자전거 불법주차 문제와 공공 전기자전거 도입 필요성을 집중적으로 지적하며, 서울시가 ‘전기 따릉이(e-따릉이)’ 도입을 다시 검토할 것을 제안했다.2025년 8월 현재 서울시 공유자전거는 6개 사업자 7개 브랜드에서 4만 1421대 운영 중이며 방치 자전거에 대한 민원 역시 계속 증가함에도 ‘자전거 이용 활성화에 관한 법률 시행령’ 제11조에 따라 ‘10일 이상 공공장소에 무단으로 방치되어 통행을 방해하는 자전거’만 견인할 수 있어 PM(개인형 이동장치) 방치 견인 같은 즉시 조치는 불가능하다.김 의원은 “최근 3년간 공유 전기자전거 이용이 폭발적으로 증가했음에도, 서울시가 관리체계를 갖추지 못하고 있는 것은 심각한 문제”라며 “현행법이 급변하는 교통환경을 따라가지 못한다면, 서울시가 새로운 대안을 모색해야 한다”고 강조했다.또한 김 의원은 과거 서울시가 추진했었던 전기 따릉이(e-따릉이) 사업의 추진을 제안하며, “민간 기업이 이익을 우선시하는 구조에서는 사회적 문제를 근본적으로 해결하기 어렵다. 공공이 나서 시민 서비스를 제공한다면 자연스럽게 민간 시장도 개선되고, 건전한 질서가 자리 잡을 것”이라고 말했다.이에 여장권 서울시 교통실장은 “현행법상 전기자전거는 자전거로 분류되어 PM처럼 즉시 견인이 어렵다”고 설명하며 “공공 전기자전거(전기 따릉이) 도입을 다시 검토하겠다”고 답변했다.온라인뉴스팀