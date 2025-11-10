김용호 서울시의원, ‘2025년 제11회 서울시 안전상 시상식’ 참석

“수상자들 이름 한 분, 한 분 거론하며, 서로를 지켜주는 마음이 서울의 안전을 만드는 가장 큰 힘”

이미지 확대 지난 7일 서울시청 대회의실에서 개최된 ‘2025년 제11회 서울특별시 안전상 시상식’에 참석한 김용호 서울시의원(앞줄 왼쪽 세 번째)이 수상자들과 단체 기념촬영을 하고 있다.

이미지 확대 지난 7일 서울시청 대회의실에서 개최된 ‘2025년 제11회 서울특별시 안전상 시상식’에 참석한 김용호 서울시의원이 축사하고 있다.

이미지 확대 지난 7일 서울시청 대회의실에서 개최된 ‘2025년 제11회 서울특별시 안전상 시상식’에 참석한 김용호 서울시의원(왼쪽 두 번째)의 모습이다.

이미지 확대 지난 7일 서울시청 대회의실에서 개최된 ‘2025년 제11회 서울시 안전상 시상식’이 진행되고 있다.

서울시의회 도시안전건설위원회 부위원장으로 활동하고 있는 김용호 시의원(국민의힘, 용산1)은 지난 7일 서울시청 대회의실에서 개최된 ‘2025년 제11회 서울시 안전상 시상식’에 참석해 축사를 전하고, 위기 속에서도 시민의 생명을 지켜낸 수상자들에게 축하와 존경의 뜻을 전했다.올해로 11회를 맞은 ‘서울시 안전상’은 일상 속에서 시민의 안전을 지키기 위해 용기 있는 행동을 실천한 시민과 단체를 발굴·포상하기 위한 상으로, 서울시는 지난 7월 17일부터 9월 15일까지 총 22건의 추천 사례를 접수받아 전문가 등 13명으로 구성된 공적심사위원회의 심사를 거쳐 최종 수상자를 선정했다.올해 대상은 도원교통 소속 버스기사 정영준 씨가 수상했다. 정 씨는 2018년과 올해 7월, 두 차례에 걸쳐 운행 중 심정지로 쓰러진 시민에게 신속히 심폐소생술을 실시해 생명을 구했다. 최우수상은 ▲육군사관학교 트라이애슬론부 ▲구립DMC물치어린이집이, 우수상은 ▲김두성(서울시 미래한강본부) ▲황승연(한양대학교병원 방사선사) ▲정창하(전직 소방공무원) ▲이소영(서울교통공사) 씨가 각각 수상했다.이날 시상식에는 김 의원을 비롯하여 김성보 서울시 행정2부시장, 서울시 관계자, 수상자 및 가족, 동료, 시민 등이 참석해 안전을 위해 헌신한 시민들의 숭고한 행동을 함께 기렸다.김 의원은 축사를 통해 수상자들 이름을 한 분, 한 분 거론하면서 “오늘 이 뜻깊은 시상식의 주인공이신 수상자 여러분께 진심으로 축하의 말씀을 드린다”며 “여러분의 행동은 단순한 선행을 넘어 우리 사회가 나아가야 할 방향을 보여주는 귀한 메시지로 제도와 장비 못지않게 중요한 것은 서로를 지켜주는 마음이며, 오늘의 수상자 여러분이 바로 그 마음을 실천하신 분들”이라 강조했다.이어 김 의원은 “서울시의회 도시안전건설위원회는 시민의 안전을 최우선 가치로 삼고, 재난안전 정책을 꼼꼼히 살펴 ‘안전 도시 서울’로 거듭날 수 있도록 아낌없는 지원을 다하겠다”라며 “시민의 용기와 나눔이 서울의 안전문화를 더욱 단단하게 만드는 원동력이 되길 바란다”고 밝혔다.온라인뉴스팀