강동엄마’ 박춘선 서울시의원, 상일동 명일근린공원내 ‘명일 아이드림 숲놀이터’ 착공 반가운 소식 전해

아이들이 자연 속에서 마음껏 뛰노는 공간, 주민의 품으로 돌아온다

이미지 확대 박춘선 서울시의원

이미지 확대 낄낄 그물놀이대 설치 예시 (자료제공: 강동구청 푸른도시과)

이미지 확대 통나무 놀이대 설치 예시(자료제공: 강동구청 푸른도시과)

서울시의회 환경수자원위원회 부위원장 ‘강동엄마’ 박춘선 의원(강동3, 국민의힘)이 명일근린공원 내 ‘명일 아이드림 숲놀이터 조성사업’이 본격 착공에 들어갔다는 반가운 소식을 전했다. 이번 사업은 박 의원의 지속적인 관심과 노력으로 총 6억원의 시비를 확보해 추진되는 것으로, 주민의 숙원이었던 어린이 생태형 놀이공간이 현실화하는 것이다.명일 아이드림 숲놀이터는 강동구 상일동 산26-1번지 일원, 명일근린공원 내 약 2000㎡ 규모로 조성된다. 공사는 2025년 10월 28일에 착수해 2026년 12월 26일 준공을 목표로 진행되며, 11월 6일부로 실착공에 들어갔다. 이번 사업은 기존 ‘앨리스 유아숲 체험원’의 노후시설을 철거하고, 아이와 자연이 함께 친해지는 야외놀이활동을 펼치는 자연친화적인 ‘아이드림 숲놀이터’로 재조성하는 사업이다.새로 설치될 시설은 낄낄토끼 그물놀이대, 경사네트놀이대, 오두막미끄럼틀, 경사오르기, 숲속해먹, 통나무놀이대 등으로 구성된다. 이와 함께 수국, 좀작살나무, 황매화, 흰말채나무 등 다양한 수목이 식재되어 자연친화적인 분위기를 더할 예정이다. 아이들이 흙을 밟고 나무와 함께 노는 환경을 조성함으로써, 놀이와 생태체험이 공존하는 공간으로 재탄생하게 된다.박 의원은 평소 “도심 속에서도 아이들이 자연과 친구가 될 수 있어야 한다”라는 신념으로 지역 내 다양한 생태공간 확충을 추진해왔다. 이번 명일 아이드림 숲놀이터 조성사업 역시 고덕천, 광나루 한강공원 등에서 이어온 시민참여형 녹지활동의 연장선상에서, 주민과 아이가 함께 즐기는 생활 속 자연공간으로 기획되었다.서울시는 이번 사업을 통해 주민이 쉽게 접근할 수 있는 열린 생태형 놀이터를 마련하고, 가족 단위 여가활동과 지역 커뮤니티 활성화를 도모할 계획이다. 더불어 ‘정원도시 서울’과 ‘명품하천’ 등 서울시의 녹색정책 기조에 부합하는 대표적인 어린이 생태공간 조성 사례로 발전시켜 나갈 방침이다.박 의원은 “이번 숲놀이터는 주민의 오랜 염원을 실현한 결과이자, 아이들의 웃음소리가 가득한 강동을 만드는 첫걸음”이라며 “자연 속에서 뛰놀며 배우는 공간이야말로 진정한 교육의 시작이라고 생각한다. 앞으로도 강동의 아이들이 일상에서 자연과 함께 성장할 수 있도록 이로운 공간을 하나하나 만들어가겠다”고 밝혔다.온라인뉴스팀