이새날 서울시의원, ‘논현 시니어 예술제’ 참석
수정 2025-11-11 18:24
입력 2025-11-11 18:24
예술 문화 확산 위한 지속적 노력 강조
서울시의회 교육위원회 이새날 의원(국민의힘, 강남1)은 지난 6일 강남구 삼익아트홀에서 열린 ‘논현 시니어 예술제’에 참석해, 지역 예술 문화의 활성화와 어르신들의 문화적 참여에 함께 했다.
이번 행사는 한울중찬단 및 어린이 사자탈 식전공연 등 다양한 프로그램이 펼쳐졌다. 이어서 가곡, 기타교실, 논현남성합창단, 방송댄스, 시니어발레, 시창교실 등 다양한 공연 발표가 이어져 지역 주민들의 예술적 교류와 활발한 참여를 이끌어냈다.
또한 보테니컬, 사진, 수채화, 시, 캘리그라피 등 작품전시를 통해 지역 예술인들의 창의적 작품을 선보였다.
이 의원은 “예술은 세대를 초월해 사람들을 하나로 묶는 강력한 힘을 가지고 있어 지역사회의 삶의 질을 높이는 중요한 요소”라며 “앞으로도 강남구가 예술과 문화의 중심지로 자리잡을 수 있도록 지역 예술인들이 활동할 수 있는 다양한 기회를 마련하기 위해 지속적인 노력을 기울일 것”이라고 밝혔다.
온라인뉴스팀
