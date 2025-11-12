김형재 서울시의원, 서울관광재단 임직원 상습지각 등 복무기강 해이 대책 마련 촉구

2023년 서울시 감사위 지적에도 불구하고 2024년 지각자 47명으로 급증··· 1급 간부도 상습지각

김 의원, 서울관광재단 임직원 기강해이 심각 및 근태관리 소홀 지적, 특단의 대책 마련 촉구

이미지 확대 김형재 의원이 지난 10일 열린 서울시의회 제333회 정례회 문화체육관광위원회 행정사무감사에서 서울관광재단 대표에게 질의를 하고 있다.

서울시의회 김형재 의원(강남2, 국민의힘)은 지난 10일 열린 서울시의회 제333회 정례회 문화체육관광위원회 행정사무감사에서 서울관광재단 임직원 상습지각 문제의 심각성을 지적하며 근태관리를 위한 특단의 대책 마련을 촉구했다.이날 김 의원은 서울관광재단 대표를 향해 “서울관광재단은 2023년 서울시 감사위원회가 실시한 기관운영 감사에서 직원들의 상습지각 문제와 복무관리 소홀로 기관경고 처분을 받았다”면서 “당시 감사위원회는 재단이 지각자 현황조차 제대로 파악하지 못하고 조치도 미흡했다고 지적했음에도 불구하고, 재단으로부터 제출받은 자료를 분석한 결과 서울관광재단 임직원들의 상습지각 문제는 오히려 가중되고 있는 것으로 나타났다”고 밝혔다.서울관광재단이 김 의원에게 제출한 자료에 따르면 서울관광재단 소속 직원 중 지각자 수는 2023년 32명(총 지각횟수 210회)에서 2024년 47명(총 지각횟수 509회)으로 급증했다. 김 의원은 “감사위원회로부터 시정 통보를 받은 다음 해에 오히려 지각자가 더 늘어난 것은 납득하기 어렵다”라며 “올해도 아직 한 해가 다 지나지 않았음에도 벌써 32명의 지각자(총 지각횟수 545회)가 적발되고 전년 대비 지각 횟수도 증가하는 등 재단 직원들의 상습지각 문제는 해결될 기미가 보이지 않고 있다”고 지적했다.더욱 심각한 문제는 최근 3년간 서울관광재단 직원 중 상습 지각자 현황을 최다 지각 횟수별로 순위를 매겨본 결과, 재단 내 최다 지각 직원은 1급 직원으로 밝혀졌다는 사실이다. 김 의원은 “1급 직원이라면 재단 내 고위 간부로서 타 직원들에게 모범을 보여야 할 위치인데, 최다 지각자로 꼽혔다는 것은 매우 창피스러운 일”이라고 비판했다.또한 김 의원은 “최다 지각 상위 10위 명단을 보면 특정 해에만 지각이 발생한 것이 아니라 3년 내내 상습적으로 지각이 반복되었다는 것을 알 수 있다”라며 “이는 특정 개인의 피치 못할 사정 때문이 아니라 지각 자체가 습관화되었다는 방증이며, 그동안 재단이 이러한 상습 지각 관행을 철저히 방관했다는 증거이기도 하다”고 강조했다.마지막으로 김 의원은 서울관광재단 대표에게 앞으로 직원들의 상습 지각 문제를 어떤 방법을 통해 해소할 계획인지 답변을 요청하며, 재단 측에서 임직원들의 출근·퇴근·지각 등 근태관리를 위한 특단의 대책 마련을 촉구하면서 질의를 마쳤다.이에 서울관광재단 대표는 “지적사항을 감사히 받아들이며, 앞으로 임직원 복무실태를 철저히 점검하도록 하고 매일 출근 상황을 보고받도록 하겠다”고 답변했다.온라인뉴스팀