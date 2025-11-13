홍국표 서울시의원 제안, 서울경제진흥원 ‘양말제조장비 렌탈사업’ 2026년 도입 검토

이미지 확대

서울특별시의회 홍국표 의원(도봉2, 국민의힘)이 제안한 제조장비 렌탈사업이 서울경제진흥원에 받아들여졌다. 지난 11일 제333회 서울시의회 기획경제위원회 행정사무감사에서 홍 의원의 질의에 대해 서울경제진흥원 원장은 2026년 양말산업 분야에 제조기계 렌탈사업 도입을 적극 검토하겠다고 긍정 답변했다.홍 의원은 “서울경제진흥원의 2025년 서울도시제조허브운영 사업 등을 보니 컨설팅, 디자인, 마케팅 등 다양한 지원을 하고 있지만, 정작 소공인들이 가장 절실하게 필요로 하는 제조장비 접근성 개선은 부족하다”고 지적했다. 이어 “도봉지역 양말제조업체들은 중국 저가 공세와 인력부족으로 어려움을 겪고 있는데, 5000만원에서 억 단위의 최신 장비를 자체 구매하기에는 재정적 부담이 너무 크다”고 현장의 어려움을 전했다.홍 의원은 특히 장비 구매 보조금 방식의 문제점을 ▲소공인의 자부담 ▲일회성 지원 ▲지원받은 업체가 폐업하면 투입한 예산을 회수가 어려운 점을 들며, 이에 대한 대안으로 홍 의원은 제조장비 렌탈사업 모델을 제시했다. 홍 의원은 “이 방식은 진흥원이 장비를 직접 구매해서 소공인들에게 월 단위 또는 연 단위로 대여하는 방식”이라며, “소공인은 초기 부담 없이 최신 장비를 사용하고, 진흥원은 렌탈비로 순환 재투자하며 자산도 유지할 수 있어 양측 모두에게 실질적 도움이 되는 지속가능한 모델”이라고 설명했다.이에 김현우 서울경제진흥원 원장은 “홍 의원께서 제안하신 제조장비 렌탈사업은 도시제조업 자생력 강화에 실질적으로 기여할 수 있는 모델로 보인다”며, “2026년 양말제조산업을 대상으로 시범사업 도입을 적극 검토하겠다”고 답변했다.홍 의원은 “도봉지역 양말제조산업은 지역경제에 중요한 역할을 하고 있지만 중국 저가 공세, 인력부족, 설비 현대화 지연 등으로 위기에 처해 있다”며, “렌탈사업이 성공적으로 정착되면 신발, 가방, 액세서리 같은 다른 도시제조업종으로 확대하고, 장기적으로는 소공인 간 협력 네트워크 구축으로 산업 생태계 강화도 이루어질 것”이라고 기대감을 표했다.온라인뉴스팀