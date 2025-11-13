박강산 서울시의원 “서울장학재단 심사위원 구성 다양화해야”

서류·면접 동일 심사위원 반복 참여

지속 가능한 장학생 네트워킹도 필요

서울시의회 박강산 의원(더불어민주당·비례대표)은 지난 11일과 12일 서울장학재단을 대상으로 한 2025년도 행정자치위원회 행정사무감사에서 장학생 선발 과정의 공정성을 위해 심사위원 구성 다양화를 건의했다.서울장학재단이 제출한 자료에 따르면, 장학금 심사 과정에서 동일한 위원이 전 과정을 담당하는 사례가 지속적으로 발생했다. 청춘Start 장학금 경우 2022년 제10기부터 2025년 제13기에 이르기까지 4년간 서류심사 및 면접심사에 동일한 심사위원이 참여했다.또한 2025년 서울희망예체능장학금 경우 서류심사위원 18명 중 17명이 그대로 면접심사에 참여해 각 심사 단계별 독립성이 확보되었는지 의문이 제기됐고, 2025년 독립유공자 후손 장학금 서류심사는 고작 3명의 심사위원이 무려 117명을 심사하기도 했다.이에 박 의원은 특정 대학 및 기관 소속의 심사위원으로 인력풀을 한정할 것이 아니라, 다양한 관점에서 지원자를 평가할 수 있도록 인력풀을 더욱 확충할 것을 주장했다.한편 박 의원은 졸업생 네트워킹이 단발성 행사에 머물고 있다는 사실을 지적하며 향후 지속 가능한 네트워킹의 필요성을 주장했는데, 실제 재단이 주최한 여러 10주년 기념행사에 참여한 졸업생 수는 전체 수혜자 규모에 비해 크게 부족했다.끝으로 박 의원은 ▲관정재단 ▲한국고등교육재단 ▲풀브라이트 ▲취브닝 등 국내외 민간 및 공공에서 진행하는 다양한 장학금 프로그램을 참고하여 서울장학재단이 서울의 인재 양성에 더욱 박차를 가할 것을 주문했다.온라인뉴스팀