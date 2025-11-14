구미경 서울시의원, ‘서울투자진흥재단 출범식’ 참석··· “글로벌 투자 허브, 서울의 든든한 디딤돌 되길”

서울투자진흥재단 준비위원으로서 출범 전 과정 직접 참여하며 초석 다져

“재단의 비전과 목표가 서울의 경제 발전을 실현하는 데 중요한 역할을 할 수 있도록, 최선 다할 것”

이미지 확대 구미경 서울시의원이(두번째줄, 오른쪽에서 다섯 번째 갈색 정장) 행사에 참석해 기념촬영을 하고 있다.

이미지 확대 구미경 서울시의원이 참석자들에게 인사하고 있다.

서울시의회 기획경제위원회 구미경 시의원(국민의힘, 성동구 제2선거구)은 지난 13일 서울글로벌센터빌딩 9층 국제회의장에서 개최된 ‘서울투자진흥재단(Invest Seoul) 공식 출범식’에 참석해 재단의 성공적인 출발을 축하하고 향후 역할을 당부했다.이날 출범식에는 구미경 의원을 비롯한 오세훈 서울시장, 최호정 서울시의회 의장, 해외 대사관, 국내외 투자 유치 유관기관, 투자자, 시의회 관계자 등 약 100여명이 참석해 재단의 새로운 출발을 응원했다.서울투자진흥재단(Invest Seoul)은 서울시가 심화되는 글로벌 투자유치 경쟁에 선제적으로 대응하고 해외 자본을 전략적으로 유치하기 위해 전국 지방자치단체 최초로 설립된 투자유치 전담기관이자 컨트롤타워다.구 의원은 재단 설립 추진 초기 단계부터 ‘서울투자진흥재단 준비위원회’ 위원으로 지속적으로 참여하며 재단의 설립 필요성에 공감대를 형성하고, 재단이 나아가야 할 방향 설정은 물론 조직 구성 및 운영 방안 등 초석을 다지는 데 적극적으로 기여해왔다.재단은 서울시가 역점적으로 추진해 온 ‘글로벌 톱5 금융 도시’ 도약 비전 달성을 위한 핵심 구심점으로, 출범과 동시에 미국, 프랑스, 일본, 룩셈부르크 등 4개국 주요 투자청과 업무협약(MOU)을 체결하며 글로벌 네트워크를 확장하는 첫발을 내디뎠다.구 의원은 “서울투자진흥재단의 성공적인 출범을 진심으로 축하한다”라며 “재단이 서울의 강점 산업을 집중 육성하고 해외 기업의 투자 발굴부터 정착까지 세계 각 도시와 동행하며 매력 있는 글로벌 투자도시로 자리매김하는 데 든든한 디딤돌이 되어주기를 기대한다”고 밝혔다.온라인뉴스팀