김재진 서울시의원, ‘아리수 품질확인제’ 시민 신청율 1.4% 불과··· 접근성·홍보 개선 촉구

아리수 품질확인제, 접근성 제한·홍보 부족으로 시민 참여 저조

김 의원, 누구나 쉽게 신청할 수 있는 제도 개선·홍보 강화 촉구

서울시의회 환경수자원위원회 김재진 위원(국민의힘, 영등포1)은 지난 10일 열린 서울아리수본부 행정사무감사에서 시민 대상 아리수 무료 수질검사인 ‘품질확인제’의 신청률 저조와 접근성 문제를 지적하며, 시민 참여 확대를 위한 적극적인 홍보와 제도 개선을 촉구했다.김 의원은 이날 질의에서 “시민 누구나 신청할 수 있는 아리수 품질 확인제에 대해 수질검사원 160명이 저소득층, 노후주택, 아리수 음수대 등 현장을 방문해 5개 항목 수질검사를 수행하고 있다”면서도 “하지만 시민 직접 신청 사례는 전체 검사 건수 2900건 중 1.4%에 불과하다”고 지적했다.이에 대해 아리수본부장은 “홍보 부족과 여러 요인이 복합적으로 작용한 결과이며, 더 많은 시민이 신청할 수 있도록 노력이 필요한 것은 사실이다”고 답했다.특히 김 의원은 “단독주택은 홈페이지를 통해 직접 신청이 가능하지만, 공동주택은 신청이 어렵다”며 접근성 문제를 재차 강조했다. 아리수본부장은 “현재 시스템을 개선 중이며, 일부 조치는 이미 시행 중”이라고 설명했다.끝으로 김 의원은 “시민들이 안심하고 아리수를 음용할 수 있도록 홍보를 강화하고, 단순한 안내 차원을 넘어 적극적인 홍보와 신청 절차 개선을 통해 누구나 쉽게 참여할 수 있도록 해야 한다. 특히 공동주택 등 접근이 어려운 시민까지도 빠짐없이 혜택을 받을 수 있도록 조치해 달라”고 강조했다.온라인뉴스팀