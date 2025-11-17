임규호 서울시의원 “사고 이어지는 30억원짜리 서울시 영테크 사업, 재무컨설팅 상담사 알고 보니 ‘현직 보험증권 판매영업원’”

“재무컨설팅 믿었더니 현직 ‘보험·증권 영업원’이 90%”

“30억원 서울시 영테크 사업, ‘영업 창구’ 전락 의혹”

“매년 30억원 투입 ‘영테크’, 상담사 검증 ‘구멍’... ‘제2의 꺾기’ 리스크 노출”

이미지 확대 질의하는 임규호 의원

서울시에서 매년 30억원 예산이 투입되는 영테크사업에 재무컨설팅 상담사 중 대부분이 ‘현직 보험증권 영업직’인 것으로 밝혀졌다.서울시의회 임규호 의원(더불어민주당, 중랑2)이 서울시로부터 제출받은 자료에 따르면 최근 3년간 서울시청으로부터 위촉된 약 200명 상담사 중 45%인 90명이 현직 보험대리점 판매원이었다. 이어, 보험/증권사 직원이 51명, 부동산 중개사 7명 등으로 파악됐다.재무상담사 90%이상이 현직 판매영업직을 겸하고 있는 구조이기에, 금융상품 판매와 관련된 리스크가 존재할 수밖에 없다는 지적이다.실제로 지금까지 피해 신고 현황은 알려진 것만 93건이며, 약 2억 8000만원 규모인 것으로 확인된다.영테크 재무상담사 모집과 선발은 서울시가 발주한 용역사에서 전담하고 있는데, 경력에 대한 명확한 규정사항이 존재하지 않아 누구나 재테크 컨설턴트를 자처할 수 있다. 그렇기 때문에 상담사 전문성에 대한 의구심이 끊임없이 제기될 수밖에 없다는 평가가 많다. 또, 모집 및 선발 용역을 5년째 수행하고 있는 컨소시엄이 3년간 수의계약으로 진행됐고, 2곳 중 1곳은 올해 폐업신고를 한 것으로 알려졌다.임 의원은 “청년들의 심리를 자극해 단기간 고수익 욕구와 절박한 상황을 악용한 사례들이 발견되고 있어 매우 안타깝다”고 강조하며 “영테크 사업에서 드러나고 있는 문제는 이미 예견된 사고로 볼 수밖에 없다. 지금이라도 이 사업을 원점 재검토해야 한다고 역설했다.온라인뉴스팀