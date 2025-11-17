메뉴
임규호 서울시의원 “사고 이어지는 30억원짜리 서울시 영테크 사업, 재무컨설팅 상담사 알고 보니 ‘현직 보험증권 판매영업원’”

수정 2025-11-17 10:14
입력 2025-11-17 10:01

“재무컨설팅 믿었더니 현직 ‘보험·증권 영업원’이 90%”
“30억원 서울시 영테크 사업, ‘영업 창구’ 전락 의혹”
“매년 30억원 투입 ‘영테크’, 상담사 검증 ‘구멍’... ‘제2의 꺾기’ 리스크 노출”

질의하는 임규호 의원
서울시에서 매년 30억원 예산이 투입되는 영테크사업에 재무컨설팅 상담사 중 대부분이 ‘현직 보험증권 영업직’인 것으로 밝혀졌다.

서울시의회 임규호 의원(더불어민주당, 중랑2)이 서울시로부터 제출받은 자료에 따르면 최근 3년간 서울시청으로부터 위촉된 약 200명 상담사 중 45%인 90명이 현직 보험대리점 판매원이었다. 이어, 보험/증권사 직원이 51명, 부동산 중개사 7명 등으로 파악됐다.

재무상담사 90%이상이 현직 판매영업직을 겸하고 있는 구조이기에, 금융상품 판매와 관련된 리스크가 존재할 수밖에 없다는 지적이다.

실제로 지금까지 피해 신고 현황은 알려진 것만 93건이며, 약 2억 8000만원 규모인 것으로 확인된다.

영테크 재무상담사 모집과 선발은 서울시가 발주한 용역사에서 전담하고 있는데, 경력에 대한 명확한 규정사항이 존재하지 않아 누구나 재테크 컨설턴트를 자처할 수 있다. 그렇기 때문에 상담사 전문성에 대한 의구심이 끊임없이 제기될 수밖에 없다는 평가가 많다. 또, 모집 및 선발 용역을 5년째 수행하고 있는 컨소시엄이 3년간 수의계약으로 진행됐고, 2곳 중 1곳은 올해 폐업신고를 한 것으로 알려졌다.
임 의원은 “청년들의 심리를 자극해 단기간 고수익 욕구와 절박한 상황을 악용한 사례들이 발견되고 있어 매우 안타깝다”고 강조하며 “영테크 사업에서 드러나고 있는 문제는 이미 예견된 사고로 볼 수밖에 없다. 지금이라도 이 사업을 원점 재검토해야 한다고 역설했다.

온라인뉴스팀
