이종환 서울시의회 부의장, 제3대 청소년의회 폐회식 참석 시상 및 격려
수정 2025-11-17 15:09
입력 2025-11-17 15:09
서울시의회 이종환 부의장(국민의 힘, 강북1)은 지난 15일 ‘제3대 서울시의회 청소년의회 폐회식’을 진행했다. 폐회식에서는 청소년 시의원 80명에게 활동 인증서를 배부하고, 모범 청소년 시의원에게 표창을 수여했다.
이 부의장은 서울시의회를 대표한 폐회사에서 “청소년 여러분들이 의회 교실을 통해 정당 활동을 체험하고, 의회 상임위원회 구성과 본회의 의결까지 의회 전 과정을 지켜보면서 민주주의가 어떻게 작동하는지 직접 체험한 소중한 기회였을 것”이라며 청소년 시의원들의 열정을 높이 평가했다.
제3대를 맞이한 청소년 시의원들은 서울 시내 초등학교 대상으로 온라인 및 현장 투표를 통해 청소년 시의원이 선출됐다. 서울 25개 자치구를 대표해 활동한 이들은 5개 정당, 교육, 교통, 문화, 체육, 환경, 보건복지 6개 상임위원회 구성해, 모의 조례 제정 토론 등, 총 15회의 의정활동을 진행했다.
이 부의장은 “청소년 시의원들의 열띤 참여와 성의에 감사하며, 서울시의회는 서울의 미래를 이끌어 나갈 청소년들이 성숙한 시민으로 성장할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.
서울시의회는 제3대째를 맞이한 청소년의회를 성공적 평가하고, 앞으로도 청소년들이 참여할 수 있는 다양한 프로그램을 마련해 시민의 책임과 역할을 배우는 기회를 지속적으로 제공할 계획이다.
