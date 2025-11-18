김용호 서울시의원, 전주한옥마을 어진포럼 상인회·서울시상점가전통시장연합회 간 ‘시장발전 간담회’ 개최

“서울시 상점가·전통시장, 서울경제의 중요한 기반”

“지방 상인들과의 상생·협력도 매우 의미 있는 일”

서울-지방 간 상권 상생 협력의 장… 지난 6월 함양군, 10월 여주시 이어 세 번째로 개최

이미지 확대 지난 17일 서울시의회 별관 회의실에서 개최된 서울시상점가전통시장연합회와 전주한옥마을 어진포럼 상인회 간의 ’시장발전 간담회’에 참석함 김용호 서울시의원(가운데)이 간담회를 주관하고 있다.

이미지 확대 지난 17일 서울시의회 별관 회의실에서 개최된 서울시상점가전통시장연합회와 전주한옥마을 어진포럼 상인회 간의 ‘시장발전 간담회’에서 상인들이 의견을 교류하고 있다.

이미지 확대 지난 17일 서울시의회 별관 회의실에서 개최된 서울시상점가전통시장연합회와 전주한옥마을 어진포럼 상인회 간의 ’시장발전 간담회’에 참석함 김용호 서울시의원(앞줄 오른쪽 두 번째)이 단체 기념촬영을 하고 있다.

이미지 확대 지난 17일 서울시의회 별관 회의실에서 개최된 서울시상점가전통시장연합회와 전주한옥마을 어진포럼 상인회 간의 ‘시장발전 간담회’에 참석한 김용호 서울시의원(앞줄 중앙)과 상인들이 서울시의회 본회의장을 참관하고 기념촬영을 하고 있다.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울시의회 도시안전건설위원회 부위원장으로 활동하고 있는 김용호 시의원(국민의힘, 용산1)은 지난 17일 서울시의회 별관 회의실에서 개최된 전주한옥마을 어진포럼 상인회 초청 서울시상점가전통시장연합회와의 ‘시장발전 간담회’에 참석해 상점가 및 전통시장의 발전 방향과 상인 교류 확대 방안을 논의했다.이번 간담회에는 김 의원을 비롯해 반재선 (사)서울시상점가전통시장연합회 이사장과 임직원, 박세권 홍대소상공인번영회 회장, 김은종 망원시장 회장, 이은숙 이수미로골목형상점가 회장, 그리고 양우민 전주한옥마을 어진포럼 상인회 회장 및 회원 25명이 함께했다. 전주한옥마을 어진포럼 상인회는 서울 주요 상점가와 전통시장의 운영 사례를 벤치마킹하기 위해 서울을 방문한 것으로, 이번 간담회를 통해 뜻깊은 교류의 시간을 가졌다.간담회에서는 ▲서울과 지방 상점가·전통시장의 운영 방식 비교 ▲관광형 시장의 경쟁력 강화 전략 ▲지역경제 활성화 모델 공유 ▲상인교육 및 지원정책 협력 가능성 등이 폭넓게 논의됐다.한편, 김 의원은 서울–지방 간 상권 상생협력의 기반을 넓히기 위해 지속적으로 교류 활동을 이어오고 있는데 지난 6월 21~22일에는 경남 함양군 및 함양한들자율상권조합과 상생 MOU를 체결했으며, 10월 15일에는 여주시 및 여주세종문화관광재단과 정보교류 및 상권 활성화 방안을 논의하는 협력 간담회를 진행한 바 있다. 이번 간담회는 이러한 지역 간 상생 네트워크를 확장하는 세 번째 행사로 마련된 것이다.본 간담회를 주관한 김 의원은 “서울시상점가전통시장연합회와 전주한옥마을 어진포럼 상인회를 비롯하여 전국의 주요 상인회가 함께 교류하고 협력해 시너지를 낼 수 있다면 상호간 시장 발전에 큰 힘이 될 것”이라며 “앞으로도 이러한 자리를 자주 마련해 서울시 상인과 지방 상인 간의 정보 공유와 협력이 활성화되길 바란다”고 밝혔다.특히 간담회 이후에는 김 의원과 함께 서울시의회 본회의장을 직접 참관하는 프로그램도 진행되어, 전주한옥마을 어진포럼 상인들이 서울시의회의 운영을 가까이에서 체험하는 뜻깊은 시간을 가졌다.이어 김 의원은 “서울시의 상점가·전통시장은 서울경제의 중요한 기반이며, 주춧돌로서 지방 상인들과의 상생·협력도 매우 의미 있는 일”이라며 “앞으로도 현장의 목소리를 직접 듣고 실질적인 정책 지원이 이어지도록 노력하겠다”고 덧붙였다.온라인뉴스팀