김경 서울시의원, 서울어텀페스타 긍정 평가하며 ‘예술가 자립 지원체계 전면 강화’ 제안

마케팅 역량 강화 교육·컨설팅 시스템·온오프라인 플랫폼 마련 강조

“스폰서십·크라우드펀딩 등 시민참여형 재원조성 방식도 적극 검토해야”

이미지 확대 지난 14일 제333회 정례회 서울문화재단 대상 행정사무감사에서 서울문화재단 대표이사에게 질의하는 김경 의원

서울시의회 문화체육관광위원회 김경 의원은 지난 14일 제333회 정례회 서울문화재단 대상 행정사무감사에서 서울어텀페스타(Autumn Festa) 사업의 기획·추진 체계, 참여 예술가 지원 방식, 예산 집행의 효율성 등을 중심으로 의견을 제시했다.김 의원은 올해 어텀페스타가 기존 예술지원 사업과 달리 추경을 통해 개막식을 별도로 운영하게 된 배경을 질문하고, 이번 사업이 예술가의 홍보·마케팅 역량을 강화하는 방향으로 기획되었다는 점을 확인했다. 송형종 서울문화재단 대표이사는 “추경 2억 9000만원 반영으로 개막식을 진행했고, 예술가와 현장을 연결해 장기적 기반을 마련하는 데 중점을 뒀다”고 설명했다.이어 송 대표는 “어텀페스타는 단순 예술지원이 아니라, 예술가가 스스로 시장과 연결될 수 있는 구조를 만드는 데 의미가 있다”며 “올해는 첫해로서 기반을 마련하는 단계였고, 2·3년 차에는 해외 홍보까지 포함한 확장 전략을 추진할 계획”이라고 덧붙였다. 또한 “예술가 개개인이 홍보 역량이 부족해 시장에 접근하기 어려운 현실을 고려해, 재단이 우선 홍보·마케팅을 지원하고 추후 자립 기반을 갖출 수 있도록 할 필요가 있다”고 설명했다.송 대표는 이어, 행사 홍보 성과에 대해서도 “전체 노출량이 2000만 건 이상으로 분석되고 있으며, 시민 접점 확대와 도시 브랜드 향상 측면에서도 일정 성과가 있다고 판단한다”고 밝혔다. 또한 “해외 관람객을 대상으로 한 다국어 홍보도 단계적으로 진행 중이며, 12월 1일 해단식에서 세부 성과를 정리해 공개할 예정”이라고 설명했다.김 의원은 어텀페스타가 단발성 행사가 아닌 지속 가능한 사업으로 운영되기 위해서는 참여 예술가의 자립 역량 강화를 위한 구조적 지원이 필요하다고 언급했다. 이를 위해 예술가 대상 마케팅 역량 강화 교육이 마련될 필요가 있다는 의견을 제시했다. 또한 올해 참여 예술가들이 내년에도 사업 참여를 희망하고 있다는 점을 언급하며, 멘토링 체계나 컨설팅 시스템 구축 등 지속적 관계망 형성이 필요하다고 말했다.김 의원은 예술가 간 네트워크를 강화할 수 있는 온라인·오프라인 기반 플랫폼 마련도 필요하다고 강조했다. 어텀페스타가 예술가 홍보 중심 구조에서 자립과 연계 기반으로 전환된다면, 중장기적으로 사업의 지속성이 높아질 수 있다고 설명했다.예산 집행의 효율성 관련 논의도 이어졌다. 김 의원은 어텀페스타 예산 규모와 투입 대비 효과에 대해 서울문화재단의 평가 체계를 확인하며, 정량·정성 지표 설정이 미흡하다는 점을 지적했다. 송 대표는 “거리예술축제, 한강노들섬클래식 등 기존 사업의 홍보비를 통합해 추진된 사업이며, 홍보비는 약 8억원 규모로 집행됐다”고 설명했다. 또한 “해외 홍보 계획도 포함되어 있으며, 구체적 수치 기반 성과는 해단식 이후 공개될 예정”이라고 밝혔다.김 의원은 사업 기획 단계에서 목표 지표를 명확히 설정하고, 종료 후에는 정량·정성 평가를 통해 결과를 점검해야 한다고 말했다. 또한 민간 스폰서십, 크라우드 펀딩 등 시민 참여 기반 재원 조성 방식도 적극 검토할 필요가 있다고 언급했다.송 대표는 해당 제안과 관련해 “스폰서십·기부 기반 모델은 이미 내부 검토를 진행 중이며, 내년 사업 계획에 일부 반영될 예정”이라고 말했다. 또한 “무료 문화공연 중심의 기존 구조에서 벗어나, 시민이 자발적으로 지불하고 관람하는 구조를 정착시키는 것도 재단의 중장기 목표”라고 밝혔다.김경 의원은 “서울어텀페스타가 1년 차 사업인 만큼 긍정적인 시도가 있었던 것으로 보이지만, 지속 가능성과 예술가 자립 기반 강화를 위한 구체적 전략이 필요하다”며 “내년 사업 운영과 성과 관리 체계를 면밀히 점검하겠다”고 밝혔다.온라인뉴스팀