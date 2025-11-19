최호정 서울시의회 의장, 종묘-세운상가 일대 현장 방문

19일 종묘 정전에서 도시 경관 확인 및 세운4구역 개발 계획 점검

이미지 확대 세운상가 옥상에서 세운4지역 개발계획 확인하는 최호정 의장

이미지 확대 세운상가 옥상에서 세운4지역 개발계획 확인하는 최호정 의장 김규남 의원

이미지 확대 정전에서 바라 보이는 경관 뷰 확인하는 최호정 의장

이미지 확대 정전에서 바라보이는 경관 뷰 확인하는 최호정 의장

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

최호정 서울시의회 의장은 19일 유네스코 세계유산인 종묘와 세운상가 일대를 방문했다.이날 방문은 세운4구역 재개발사업과 관련해 최근 논란이 되는 도시경관 등을 직접 확인하기 위해 마련됐다. 김규남 의원, 서울시 문화본부 및 도시공간본부 관계자들이 함께했다.먼저 최 의장은 외대문-향대청-재궁-전사청을 차례로 둘러보고 정전으로 이동해 개발이 이뤄질 곳의 도시 경관을 확인했다.이어 도보로 세운상가로 이동해 현재 상태를 점검하고 세운상가 옥상에서 세운4구역 개발 계획을 점검했다.최 의장은 “서울은 문화재 보호와 시민의 삶이 공존·상생하는 전통과 현대가 어우러진 도시인만큼 이를 조화롭게 이룬 정책 추진이 필요하다”라며 “보존지역은 당연히 보호되어야 하지만 그 범위 밖에 대한 과도한 규제 또한 시정해야 하는 만큼 서울시의회가 시민을 대표하는 입법기관으로서 운용의 묘를 살리는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.온라인뉴스팀