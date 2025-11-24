‘강동엄마’ 박춘선 서울시의원, 고현초등학교 시설 안전문제 점검… “안전이 우선”

학교 전체 누수 문제로 인한 심각한 시설문제 있는 것 확인

종합적인 점검과 대책마련 요구하고, 2026학년도 예산마련 통한 조속한 정비 추진 의지 밝혀

이미지 확대 화장실 천장 내부 오수관로 파손을 점검하는 박춘선 의원

이미지 확대 돌봄교실을 꼼꼼히 둘러보는 박춘선 의원

‘강동엄마’ 박춘선 시의원(강동3, 국민의힘)이 지난 19일 고현초등학교를 재차 방문해 학교 내 주요 시설의 안전상 문제를 직접 점검하고, 개선 대책을 교육청 및 교육지원청 관계자들과 함께 논의했다. 이번 방문은 최근 교내 여러 시설에서 누수와 배관 손상 등 안전 우려가 제기되면서, 학생들의 학습환경과 생활 안전을 조속히 확보해야 한다는 판단에 따른 것이다.박 의원은 교장·행정실장, 강동송파교육지원청 학교시설지원과 관계자, 이종태 시의원(교육위원회위원, 강동제2선거구) 등과 함께 화장실, 유치원 건물, 교사동 등 학교 주요 건물을 둘러보며 현안을 살펴보았다. 현장에서 확인된 문제는 ▲화장실 천장 내부 오수관로 파손 ▲유치원 소방배관 누수 및 녹 발생 ▲교사동 전반적 누수로 인한 공간 사용성 저하 등으로, 신축 학교임에도 불구하고 구조적·설치적 결함이 반복적으로 드러났다는 점에서 근본적인 원인 분석과 보수대책이 필요하다는 지적이 제기됐다.특히 일부 배관의 부식 및 파손은 학생 안전과 직결될 수 있는 사안으로 박 의원은 “학교시설의 기본적인 안전 기준이 충족되지 못한다면 교육의 질도 함께 저하될 수밖에 없다”며 교육지원청에 철저한 정밀 점검과 개선계획 수립을 요청했다. 박 의원은 “현재 드러난 문제뿐 아니라 잠재된 결함까지 면밀히 조사해 종합적인 보수계획을 마련해야 한다”고 강조했다.박 의원은 이번 현장 점검을 통해 파악된 고현초의 시설개선 과제를 2026학년도 서울시교육청 예산에 반영할 수 있도록 적극 나서겠다는 뜻을 분명히 밝혔다. 또한 “아이들의 안전한 학습환경 조성은 선택이 아닌 필수”라며 “고현초의 문제들이 더 이상 지연되지 않도록 교육청과 긴밀히 협력해 예산 확보와 사업 추진을 책임 있게 챙겨가겠다”고 밝혔다.박 의원은 앞으로도 지역 내 학교시설 전반을 지속적으로 살펴보고, 각 학교가 안전하고 쾌적한 교육환경을 갖출 수 있도록 현장 중심의 의정활동을 강화해 나가겠다는 계획이다.온라인뉴스팀