김원태 서울시의원 “도시정책의 핵심 엔진··· 계획·집행·관리 신속히 추진해야”

“신속통합기획, 이제는 다음 단계로 신속하게 처리해야“

이미지 확대 질의하는 김원태 의원

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울시의회 도시계획균형위원회 김원태 의원(송파6, 국민의힘)은 지난 24일 도시공간본부 예산안 심사에서 “신속통합기획은 서울 도시정책 전반을 견인하는 핵심 엔진”이라며 “대상지 확대 흐름에 맞춰 기획·집행·관리 전 과정을 정교한 시스템으로 신속히 처리하라”고 강조했다.김 의원은 이번 심사에서 “비판을 위한 비판이 아니라, 완성도를 높이기 위한 지원과 보완에 초점을 맞춰야 한다”며 실무 역량 강화의 필요성을 짚었다. 그는 “예산 규모보다, 중요한 것은 기획의 속도와 품질을 안정적으로 유지할 수 있는 운영 기반”이라고 지적했다.특히 김 의원은 2025년 11월 기준 신속통합기획 집행률이 52%에 머무는 점을 언급하며 “원인행위가 연말로 집중되는 것은 어느 정도 불가피하겠지만, 기획과 집행 간 간극을 줄이는 노력이 병행되어야 한다”고 주문했다. 이어 “신속통합기획은 초기 계획과 신속한 집행이 맞물릴 때 비로소 성과가 극대화된다”고 당부했다.이에 대해 도시공간본부장은 “집행관리 강화를 통해 불용·잔액이 발생하지 않도록 하겠다”며 신속통합기획의 추진 안정성을 높이겠다는 입장을 밝혔다.김 의원은 대기업판매부지 도시계획 수립 용역과 관련해서도 “현 단계에서는 기본 검토에 적정한 수준이지만, 대상지가 특정되는 순간 검토 범위가 확대될 가능성이 높다”고 지적했다. 이어 “단계 전환 과정에서 사업이 흔들리지 않도록 선제적 준비 체계를 구축해 달라”고 요청했다.끝으로 김 의원은 “서울시가 그간 축적해온 정책 역량을 바탕으로 신속통합기획의 완성도를 한 단계 끌어올려 달라”며 “의회도 안정적 추진을 위해 필요한 지원을 지속적으로 뒷받침하겠다”고 당부했다.온라인뉴스팀