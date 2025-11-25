이새날 서울시의원, ‘2025 서울학생 예술몽땅 페스티벌’ 참석··· “문화예술로 피어나는 학생들의 꿈 응원”

이미지 확대 지난 19일 서울아트센터 도암홀에서 개최된 ‘2025 서울학생 예술몽땅 페스티벌’에 참석해 축사하는 이새날 의원

이미지 확대 지난 19일 열린 ‘2025 서울학생 예술몽땅 페스티벌’ 시상식에서 수상 학생들과 기념촬영하는 이새날 의원

이미지 확대 지난 19일 서울아트센터 도암홀에서 개최된 ‘2025 서울학생 예술몽땅 페스티벌’

서울시의회 교육위원회 이새날 의원(국민의힘, 강남1)은 지난 19일 서울아트센터 도암홀에서 개최된 ‘2025 서울학생 예술몽땅 페스티벌’에 참석, 끼와 열정을 펼치는 학생들을 격려하고 학교 예술교육의 중요성을 강조했다.서울시교육청이 주최한 이번 ‘2025 서울학생 예술몽땅 페스티벌’은 서울 학생들에게 예술 활동 발표 기회를 제공하여 예술적 감수성을 함양하고 교육 공동체가 함께 즐기는 축제의 장을 만들기 위해 마련됐다.축제는 지난 19일부터 21일까지 3일간 진행됐으며 ▲국악한마당(국악관현악, 국악동아리) ▲스쿨오브밴드 ▲스쿨오브송&댄스 ▲스쿨오브갤러리 등 다양한 분야로 구성되어 학생들의 다채로운 예술적 재능을 선보였다.이날 행사에 참석한 이새날 의원은 개막 프로그램인 ‘국악한마당’, ‘스쿨오브밴’ 등을 관람하며 학생들의 수준 높은 공연에 박수를 보냈다. 또한 행사장 내 마련된 갤러리를 둘러보며 미술 작품을 출품한 학생 및 지도 교사들의 노고를 치하했다.이 의원은 축사를 통해 “오늘 이 자리는 우리 학생들이 그동안 갈고닦은 예술적 기량을 마음껏 펼치며 친구들과 화합하는 소중한 시간”이라며 “경쟁보다는 예술을 통해 서로 소통하고 공감하는 축제의 장이었다”고 말했다.이어 이 의원은 “예술교육은 학생들의 창의력과 인성을 기르는 미래 교육의 핵심”이라고 강조하며 “앞으로도 학생들이 학교 안팎에서 다양한 문화예술을 향유하고 자신의 꿈을 키워나갈 수 있도록 서울시의회 차원에서도 관련 정책 지원과 환경 조성에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.한편, 이번 페스티벌은 현장 공연뿐만 아니라 서울학교예술교육 유튜브 채널 ‘예몽TV’를 통해 실시간 스트리밍되어, 현장에 오지 못한 학부모와 시민들도 온라인으로 함께 참여하며 학생들의 꿈을 응원했다.온라인뉴스팀