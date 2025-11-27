우형찬 서울시의원 “양천 지하철시대 위해 노력할 것”

대장홍대선 착공식, 12월 15일 오후3시 예정

국가재정법 일부개정법률안 빠른 통과 촉구

이미지 확대 사진은 지난 2014년 서부지역 광역철도 건설사업보고에서 발언중인 우형찬 의원

서울시의회 우형찬 의원(더불어민주당, 양천3)은 대장홍대선 착공식이 현대건설의 주관으로 오는 12월 15일 월요일 오후 3시 오정대공원 인조잔디구장에서 진행된다고 밝혔다.김윤덕 국토교통부 장관과 이용선 양천을 국회의원, 한정애, 서영석, 한준호 의원의 참석이 확정된 가운데, 정청래 당대표와 김병기 원내대표의 참석도 조율 중이라고 밝혀 지역의 가장 뜨거운 현안임이 드러났다.대장홍대선은 9월 26일 실시계획 승인·고시가 났으며, 2031년 개통을 목표로 하고 있다. 홍대입구에서 대장신도시까지 약 27분이 소요될 것으로 예상하며, 총연장 20.03km, 정거장 12개가 건설된다.지난 2014년 서부지역광역철도로 명칭될 때부터 노력해온 우 의원은 “빠른 전철 건설을 약속했지만 이제야 착공식을 진행하게 되어 아쉽다”면서 속도감 있는 빠른 공사를 위해 최선의 노력을 다하겠다고 밝혔다.한편, 양천을 중심으로 서남권의 핵심 교통 노선인 목동선에 대해서도 국가재정법 일부개정법률안이 통과되면, 기재부 예타 탈락의 아픔을 딛고 다시 시작할 수 있다면서 빠른 본회의 통과를 촉구했다.국회 본회의 통과를 앞둔 ‘국가재정법 일부개정법률안’은 예비타당성 조사를 할 때 정책성 평가뿐만 아니라 지역균형발전 항목에 점수를 부여할 수 있는 근거를 마련하는 것이다.우 의원은 “이제는 지하철시대라면서 지하철 없는 지역 발전은 한계가 분명하다며, 양천 지하철시대를 위해 노력하겠다”라고 밝혔다온라인뉴스팀