남궁역 서울시의원, 동북권 랜드마크 서울시립동대문도서관 주민설명회 참석

남궁 의원, 의정활동 전방위로 건립 추진 기반 마련

“주민과 함께 지켜낸 도서관 건립, 지역 문화 중심으로 자리할 것”

서울시립동대문도서관 주민설명회 후 참석자들과 기념촬영하는 남궁역 의원(오른쪽에서 두 번째)

서울시의회 남궁역 의원(국민의힘, 동대문3)은 지난 26일 서울시립대학교 대강당에서 열린 ‘서울시립동대문도서관 건립 주민설명회’에 참석해 사업 추진 현황을 공유하고, 도서관 건립이 본격적인 단계에 들어선 것을 주민들과 함께 환영했다.이번 설명회는 서울시립동대문도서관 건립과 관련해 추진 경과, 향후 일정 등을 주민들에게 투명하게 공개하고 지역사회의 궁금증을 해소하기 위해 마련된 자리로, 오세훈 서울시장, 최호정 서울시의회 의장, 이종배 문화체육관광위원장, 이병윤 교통위원장, 남궁역․신복자 서울시의원, 동대문구청장, 동대문구의원 등 주요 인사들이 참석하였으며, 서울시 문화본부 관계자와 지역주민 700여 명이 함께해 높은 관심을 보였다.서울시립동대문도서관은 서울 최대 규모의 공립도서관으로, 내년 하반기 착공해 2030년 준공을 목표로 하고 있다. 도서관은 목조 건축물로 자동화 서고와 옥상정원을 비롯해 문화·교육·돌봄·체육 기능이 어우러진 복합공간으로 조성되어 지역 커뮤니티의 핵심 거점으로 자리 잡을 것으로 기대된다.오세훈 서울시장은 “서울시립동대문도서관이 지역의 자부심이자 서울의 새로운 랜드마크로 자리 잡을 수 있도록 차질 없이 사업을 추진하겠다”라며 “동북권 균형발전의 ‘강북 전성시대’에 힘을 더하는 지식·문화 플랫폼으로 발전시키겠다”고 강조하였다.남궁 의원은 그간 제332회 임시회 시정질문을 비롯해 서울시 문화본부 협의, 주민간담회 등 지속적인 의정활동을 통해 사업 추진 기반을 다져왔다.남궁 의원은 “서울시립동대문도서관은 주민과 함께 오랫동안 추진해 온 의미 있는 지역 숙원사업”이라며 “단순한 도서관을 넘어 서울 동북권의 배움과 문화, 커뮤니티를 연결하는 지식·문화 플랫폼으로 자리매김하도록 시의회 차원에서 꼼꼼히 챙기겠다”고 밝혔다.온라인뉴스팀